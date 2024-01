00' Coupe d'Afrique des Nations

Groupe C - Journée 3

Gambie Vs Cameroun

23/01/2024 Kick Off 18 heures 00

Stade Stade de Bouaké (Stade de la Paix - Bouaké)

00' Avant Match Les deux nations se sont affrontées 3 fois déjà depuis 2015, avec 3 victoires du Cameroun. La Gambie n'a jamais marqué contre le Cameroun. Elle en a pris 5 en 210 minutes de jeu face aux lions indomptables. CAN Cameroun 2021 - 29/01/22, 1/4 de final, Stade omnisport de Douala, Gambie 0 - 2 Cameroun. Doublé de Toko-Ekambi 50' et 57' Eliminatoire CAN Guinée 2017

03/09/16, Stade Stade Omnisport de Limbé: Cameroun 2 - 0 Gambie, Benjamin Moukandjo ouvre le score sur penalty à la 35' et Toko-Ekambi sale l'addition à la 53'

06/09/15, Stade Independence Stadium (Bakau) : Gambie 0 - 1 Cameroun, but de Vincent Aboubakar à la 65'

00' Les Lions indomptables ne sont pas mathématiquement hors course malgré leur début pénible dans la compétition. Une défaite de la Guinée face au Sénégal couplée à une large victoire des lions indomptables face à la Gambie offriraient la 2ème place au Cameroun.

00' En cas d'égalité parfaite entre la Guinée et le Cameroun, les poulains de Rigobert Song pourraient passer devant les ouestafricains en raison du carton rouge écopé par le capitaine du Sily national François Kamano lors du match Cameroun 1-1 Guinée disputé le 15 janvier dernier.

00' Le Cameroun pourrait aussi espérer obtenir l'une des 4 places dédiées aux meilleurs 3ème des 6 groupes en compétition.

00' Voici les 2 confrontations à venir dans la poule C Mardi 23/01/2024 - 18:00

Guinée 0-2 Sénégal

Gambie 2-3 Cameroun

00' Classement après 3 journée

1- Sénégal 9 points +7

2- Cameroun 4 points -1

3- Guinée 3 points -1

4- Gambie 0 point -5

00' Pour son 32 ème anniversaire célébré hier dans la tanière à Bouaké en Côte d'Ivoire, Aboubakar Vincent a reçu des mains de Samuel Eto'o, un maillot spécial floqué du numéro 102 correspondant au nombre actuel de ses sélections avec le Cameroun.

00' Le Cameroun et la Gambie ont tous deux connu des débuts difficiles et sont toujours à la recherche de leur première victoire en Côte d'Ivoire. Adams Ebrima le milieu de terrain de Gambie expulsé lors du premier match est de retouret sera titulaire lors de ce match

00' Tom Saintfiet le sélectionneur de l'équipe nationale de Gambie annonce un duel acharné: « Ce sera un match fort contre le Cameroun. Je ne me souviens pas que la Gambie ait battu le Cameroun auparavant. Si nous gagnons 1-0 contre le Cameroun, nous aurons une chance de nous qualifier pour le prochain tour. Le plus important pour nous, ce sont les trois points. Nous avons toujours une chance de rester en Côte d'Ivoire et de nous qualifier pour les 16èmes de finale. Cela reste notre ambition. Le Cameroun est très motivé et veut aussi gagner le match. Le match sera difficile pour nous. Nous avons préféré rester dans la ville de Yamoussoukro pour préparer ce match, car nous avons trouvé du confort dans l'hôtel où nous étions logés, et le jour du match nous nous déplacerons à Bouaké. Nous avons de l'expérience en la matière et nous sommes habitués ».

00' Pour Rigobert Song, l'Entraîneur du Cameroun: « C'est un match important et nous sommes prêts, nous avons absolument besoin de ces trois points pour nous aider à nous qualifier pour les huitièmes de finale, nous savons que ce ne sera pas facile, notre autre objectif est de faire un bon match. [...] J'ai une grande confiance dans les joueurs que j'ai sélectionnés, une chose que nous refusons d'accepter est la restructuration complète de mon équipe, c'est une équipe totalement nouvelle, donc les joueurs présents, j'ai confiance en eux parce que je les connais ».

00' 6 lions présents dans la tanière avaient disputé la dernière confrontation directe entre les deux sélections lors des 1/4 de finale disputés à Douala en janvier 2022. Il s'agit de : Toko Ekambi, Zambo Anguissa, Nouhou Tolo, André Onana et Jean Charles Castelletto

00'

00'

01' 20 reste au sol après un 1er duel qui l'opposait à castelletto. Le Gambien reçoit les soins d'usage.

05' Ondoua repousse une frappe de 26 Nouhou à l’affût dégage son camp et sauve la cage des lions sur la plus belle occasion de buts

13' Coup franc camerounais à l'entrée de la surface gambienne. Le coup de pied arrêté est mal négocié par les hommes de Song Bahanag qui jouent en blanc ce soir

15' Toko est fauché par 15 et c'est un coup franc pour le Cameroun

20' 5 est stoppé fautivement par 26 Tchato et c’est un coup franc pour la Gambie

23' Belle phase offensive des gambiens. La défense camerounaise doit se déployer avec autorité pour repousser le ballon. Zambo Anguissa est victime d'une charge fautive d'un vis à vis et le Cameroun hérite d'un coup franc.

27' Nkoudou va au duel avec 16 et le camerounais s'en sort avec un coup franc bien placé à l'entrée de la surface. 22 donne le ballon, mais c'est mal cadré

28. 27 frappe largement au-dessus de la cage gambienne

30' Pause raffraichissement ordonné par l'arbitre central

33’ les lions gâchent une balle de corner et la reconversion est très rapide. La Gambie obtient un conner à son tour. 20 arme une tête et Ondoua doit se déployer à 2 reprise pour sauver les meubles

37’ le centre de Nkoudou est capté par le portier gambien alors que le camerounais cherchait Toko Ekambi

38’ Le juge de ligne signale une position de hors-jeu gambienne alors que 10 avait alerté Ondoua très vigilant sur sa ligne de but

40’ 3 reste au sol après un contact rugueux avec 20 cmr. Le coup franc aboutit sur un corner mal exploité par les adversaires des lions indomptables

43’ Nouhou concède un corner aux gambiens

45+ 1 Stoppé fautivement par Wooh à l’entrée de la surface, 20 reste au sol dans la surface camerounaise. L’arbitre interrompt la partie et laisse le staff médical

45 +4 Pause

48’ Toko Ekambi manque une balle de but alors qu’il avait dévancé son vis à vis !

49’ A la réception d’un centre de Magri, Nkoudou trouve la barre transversale ! Incroyable ! L’attaquant camerounais a armé son tir dans les 5 gambiens

52’ Nkoudou obtient un corner qu’il donne lui-même. Nouhou monté sur cette phase offensive tir largement au-dessus des buts gambiens

54’ perte de balle de 12 mais Nkoudou est très court devant le portier 18 qui se couche sur le ballon

56' But de Toko Ekambi ! L’attaquant camerounais trompe le portier gambien de la tête 1-1

58' La VAR valide le but des lions et c'est un avantage considérable au score pour les quintuples champions d'Afrique

60' On a atteint l'heure de jeu sur une courte mais précieuse avance des lions indomptables qui sont pour l'instant qualifiés pour les 8ème de finales.

64' Tchato fait le nettoyage devant 20 et repousse le ballon loin des limites de jeu. L'arbitre indique plutôt une position de hors-jeu de l'attaquant gambien

68' Double remplacement gambien 25 et 7 27 et

70' Ondoua à la parade stoppe une frappe de 26 sur sa ligne de buts

72' 9 Magri out et Faris Moubagna in. 3 Ablie Jallow du gauche bat Ondoua 1-1

74' 7 alerte Ondoua et son ballon lèche le montant gauche. remplacement dans le camp gambien

76' Ekambi trouve la barre transversale de la Gambie

77' out in 3 Ablie Jallow est averti. L'arbitre

80' 18 out 6 Kemn in

81'

82' 24 172 spectateurs

84' le buteur gambien 3 out 19 in

85' 19 Collew qui vient de monter au jeu bat Ondoua et fait 2-1

87' Gomez marque contre son camp 2-2

88' 7 prend un jaune suite à une poussée fautive sur Nouhou 5

90' Le coup franc camerounais abouti sur un corner donné par Nkoudou sur la tête de Wooh qui offre l'avantage aux lions 2-3

90' +2 21 Muhammed Sanneh marque visible de la main

90'+4 21 Muhammed Sanneh est averti après