Phase de groupe

vendredi 19 janvier 2024

2e journée

Groupe C

Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Sénégal 18h00 Cameroun

Classement après une journée : 1- Sénégal 3 Points, 2- Cameroun 1 Point, 3- Guinée 1 Point et 4- Gambie 0 Point

400 billets seulement sont disponibles pour les 2000 supporters sénégalais qui souhaitent vivre le match au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé, attache une importance superstitieuse à la pratique de musique et de bruits dans et en dehors des vestiaires. « On ne met pas de musique, on reste focus, le coach ne voulait pas qu'on mette de la musique. Avant, quand on gagnait les premiers matchs à la CAN ou dans d'autres compétitions, on allait voir les supporters et on dansait. Maintenant, on ne le fait plus. On le fait juste quand on gagne la compétition, mais en poule ou en quart de finale, on ne le fait plus. » a déclaré l'attaquant sénégalais de Marseille Ismaïla Sarr.

La pépite sénégalaise Lamine Camara, 20 ans, a charmé le public ivoirien lors de la 1ère journée grâce à son talent. L'étoile montante du football sénégalais est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la CAN à signer un doublé à seulement à seulement 20 ans et 14 jours. L'enfant de Diouloulou est un atout offensif que les Lions de la Teranga exploiteront à sa juste valeur ce soir face aux ogres d'Afrique centrale.

00' Historique des confrontations directes entre les 2 sélections

16/10/23 : Sénégal 1 - 0 Cameroun (Amical)

28/01/17 : Sénégal 0 - 0 Cameroun (CAN 2017, Guinée Equatoriale - victoire du Cameroun aux tirs au but)

04/06/11 : Cameroun 0 - 0 Sénégal (éliminatoires de la CAN)

26/03/11 : Sénégal 1 - 0 Cameroun (éliminatoires de la CAN)

09/02/05 : Cameroun 1 - 0 Sénégal (Amical)

10/02/02 : Cameroun 0 - 0 Sénégal (CAN 2002, Stade Stade 26 Mars de Bamako, victoire du Cameroun aux tirs au but)

19/01/92 : Sénégal 0 - 1 Cameroun (CAN 1992, Stade de l'Amitié - Dakar - Sénégal)

Rigobert Song (sélectionneur du Cameroun) : « Si on revient sur les statistiques et l'histoire, je pense que, sauf si je n'ai pas une bonne mémoire, aujourd'hui, combien de fois on a joué contre le Sénégal ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on a toujours été au-dessus du Sénégal. Maintenant, les années ont changé et c'est autre chose aujourd'hui. Et c'est une très belle génération. Ça, il faut le reconnaître.»

Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal): « C'est une très belle génération, aujourd'hui, avec l'équipe qu'a Aliou, depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour le bon travail qu'il fait. Mais on reste quand même les Lions indomptables avec plus d'étoiles que cette équipe en Afrique et je pense qu'on a quand même une impression d'être toujours au-dessus de tout. Et demain ça va se confirmer. »

00' XI Cameroun: 3 Moumi Ngamaleu FW

4 Christophe Wooh Christophe Wooh DF

5 Nouhou Tolo DF

6 Olivier Kemen MF

8 Franck Anguissa Frank Anguissa (C) MF

9 Franck Magri FW

11 Georges-Kévin Nkoudou FW

17 Yvan Neyou MF

21 Jean-Charles Castelletto DF

24 André Onana André Onana GA

26 Enzo Tchato Mbiayi DF

XI Sénégal: 3 Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly (C) DF

10 Sadio Mané Sadio Mané FW

14 Ismail Jakobs DF

15 Krépin Diatta Krépin Diatta DF

16 Edouard Mendy Edouard Mendy GA

17 Pape Sarr Pape Sarr MF

18 Ismaïla Sarr FW

20 Habib Diallo FW

22 Abdou Diallo DF

25 Lamine Camara MF

26 Pape Alassane Gueye MF

Les hymnes nationaux tonnent successivement, celui du Sénégal en 1er. Les capitaines Zambo Anguissa et Kalidou Koulibaly échangent les fanions.

01' Le Cameroun et le Sénégal évoluent tous en 4-3-3. Le Cameroun donne le coup d'envoi de la 1ère mi-temps.

02' Moumi Ngamaleu 3 obtient un coup franc sur le flanc droit de l'attaque camerounaise. aboutit sur un corner camerounais, le 1er de la partie.

05' La défense camerounaise concède un corner mal négoci" pat les lions de la Terenga

06' 2ème corner camerounais donné par Georges-Kévin Nkoudou11

07' Nouhou Tolo 5 concède un 2ème corner au Sénégal. Ismail Jakobs 14 lève trop le cuir et le ballon échoue en touche

10' 3ème corner pour le Sénégal, une fois de plus mal négocié par les champion d'Afrique en titre.

12' Ngamaleu est resté au sol suite à un contact avec Ismail Jakobs 14

16' Yvan Neyou 17 concède un 4ème corner au Sénégalais donné par Lamine Camara 25. Zambo Anguissa repousse le cuir dans l'axe central de la défense camerounaise. Le ballon revient dans les gants de Onana qui dégage du bout des doigts. La défense camerounaise est très attentiste. Ce qui permet à Ismaïla Sarr 18 de prendre Onana à contre-pied et d'ouvrir le score 1-0 pour le Sénégal.

26' Georges-Kévin Nkoudou 11 obtient un double corner qu'il donne successivement. Franck Magri 9 ne parvient pas à battre le portier sénégalais alors que Abdou Diallo 22 a été trop court sur l'action.

30' On a atteint la demie heure de jeu. Le thermomètre affiche 34 dégré à Yaounssoukrou. L'arbitre ordonne la séance de rafraichissement.

32' Le match reprend sur l'avantage au score obtenu par le Sénégal depuis le quart d'heure de jeu.

35' Lamine Camara 25 repousse le ballon hors des limites du jeu. Enzo Tchato Mbiayi 26 exécute la touche pour le Cameroun

37' Ismaïla Sarr 18 va au duel avec Nouhou Tolo 5. Le sénégalais obtient une touche qu'il exécute rapidemment

39' Sadio Mané à l'affût, tente une inflitration dans la surface camerounaise. Le capitaine sénégalais arme ensuite une frappe contrée par Enzo Tchato Mbiayi 26 vigilant sur ce coup

40' Onana doit sortir de sa surface pour concéder une touche face à une offensive sénégalaise menée en contre-attaque.

45' Il y aura 4 minutes de temps additionnel

45' +1 Georges-Kévin Nkoudou obtient un coup franc pour le Cameroun. La phase arrêtée est stoppée par la défense sénégalaise qui maitrise plus tôt très bien la rencontre

45'+3 Olivier Kemen 6 sèche son vis-à-vis Lamine Camara 25 par derrière et l'arbitre n'hésite pas pour lui adresser le 1er avertissement de la partie

45' +4 C'est la mi-temps sur une courte mais précieuse avance du Sénégal sur le Cameroun : 1-0. Le Cameroun a péché par sa faiblesse offensive, sa timidité dans l'entrejeu et surtout sa fébrilité en défense au cours des 45 premières minutes de jeu. Le fond de jeu du Cameroun est inexistant puisque les 11 acteurs ne démontrent pas grand-chose face aux ouest africains. Les Lions indomptables ne seront cependant pas encore hors course en cas de défaite puisque les 4 meilleurs troisièmes peuvent se hisser en 8es de finale. Le Sénégal en a profité pour prendre l'avance au score. Le Sénégal est virtuellement qualifié pour le tour suivant avec 6 points.

48' Le Sénégal a donne le coup d'envoi de la 2nde période. Jean-Charles Castelletto est averti.

54' Ismaïla Sarr 18 manque de saler l'addition. L'attaquant sénégalais avait mal apprécié la trajectoire du ballon à la suite du centre de son partenaire.

55' Nouhou 5 tacle le ballon devant Ismail Jakobs 14 et concède un corner infructueux pour le Sénégal

56' Le corner est mal négocié par le Sénégal

61' On a atteint l'heure de jeu. Abdou Diallo 22 prend un carton jaune. Le sénégalais a subtilisé le ballon sortie en touche. Il retient le ballon ensuite dans ses mains dans le seul but de gagner du temps devant Ngamaleu. Le Camerounais exécute la touche après la sanction

62' Habib Diallo 20 en déséquilibre receptionne le ballon de son bras et concède un coup franc dans la surface camerounaise

64' Double corner camerounais donné par Ngamaleu. Puis c'est au tour de Georges-Kévin Nkoudou 11 de donner le 3ème coup de coin consécutif.

65' Sadio Mané stoppe fautivement Moumi Ngamaleu 3 et c'est un coup franc à l'entrée de la surface sénégalaise. Onana est monté en appui de son attaque, mais le Cameroun n'exploite pas cette nouvelle phase arrêtée.

66' Faute de Zambo sur Pape Alassane Gueye 26 et c'est un coup franc sénégalais

68' La défense sénégalaise concède un corner après avoir manqué de pousser le cuir dans ses propres filets

C'est un vrai récital que vient d'administrer l'attaque sénégalaise à la défense du Cameroun. 20 conclut magistralement une action offensive après une série de 5 passes consécutives qui ont donné du tournis au lions de l'Afrique centrale.

C'est la 2ème pause rafraichissement à Yamoussoukro

20 réduit le score 2-1. L'attaquant camerounais a hérité d'un ballon de 22. Tout est parti d'un corner joué à la reimoise par les lions du Cameroun.

11 Nkoudou manque la balle de'égalisation puisqu'il place une tête mal cadrée

Le Cameroun est puni en reconversion offensive. Sadio Mané ne se fait pas prier de l'autre côté. Le capitaine sénégalais place le ballon hors de porté de Onan pour le 3-1. C'est le 1er but du tournoi pour le roi de la Teranga.

Sadio Mané donne un corner mal négocié par le Sénégal