CAMEROUN :: Bamenda: Le Centre d’hémodialyse reçoit de nouveaux générateurs :: CAMEROON

Les 08 appareils neufs ont été réceptionnés par cette structure hospitalière ce 06 janvier 2021.

L’annonce avait été faite, via un tweet , le 04 janvier dernier par le ministre de la Santé publique. Dans la même foulée, Manaouda Malachie annonçait aussitôt des essais pour un meilleur service.

Happy end

C’est donc un ouf de soulagement pour les malades souffrant d’insuffisance rénale et suivis dans ce centre hospitalier. L’établissement voit de ainsi accroître sa capacité de prise en charge des patients angoissés par la tournure des événements ces derniers jours. Eux qui ont intenté une action de grève au sein dudit hôpital le 05 janvier 2021, heureusement abandonnée aussitôt grâce aux assurances du délégué régional de la Santé Publique pour le Nord-Ouest.

Polémique écartée

Voilà qui vient donc définitivement mettre un terme à la polémique de la supposée fermeture de ce centre d’hémodialyse depuis le 3 janvier dernier. Date à laquelle Dr. Dénis Nsame, le Directeur de l’Hôpital régional, annonce dans un communiqué la « fermeture temporaire du Centre d’Hémodialyse de l’Hôpital régional de Bamenda » au motif d’ « une panne imprévue des kits du Centre de dialyse ».

Quelques heures plus tard, c’était au tour du délégué régional de la Santé Publique pour le Nord-Ouest d’y apporter un démenti. Dans un communiqué de presse, Dr Kingsley Che Soh affirmait en effet que le centre d’hémodialyse de la région « n’a pas fermé ». Il poursuivait en assurant que les kits d’hémodialyse qui ont servi pendant plus de huit ans sont progressivement en train d’être remplacés par le ministre de la Santé Publique et que les nouveaux kits seront opérationnels dès les prochains jours.

C’est donc désormais chose faite. A travers cette action que le ministre de la Santé publique décrit comme faisant partie des directives données par le Chef de l’État en matière de rénovation desdits centres, ce sont des vies qui pourront à nouveau être sauvées dans cette structure spécialisée.