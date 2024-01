Cameroun :: La Mascotte Des Lions Indomptables En Route Pour La Can 2023 En Côte D'ivoire Malgré Les Difficultés :: Cameroon

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire promet d'être une célébration du football africain, mais elle est également le théâtre d'une histoire exceptionnelle. Ngando Pickett, l'homme de 72 ans qui incarne la mascotte des Lions Indomptables du Cameroun, a été abandonné par la Fecafoot et le ministère des sports. Malgré les obstacles, il est en train de rejoindre Yamoussoukro par la route.

Mercredi dernier, Ngando Pickett se trouvait encore à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, dans des conditions difficiles. Abandonné par les instances officielles de son pays, il a entrepris ce périple seul, portant fièrement le costume de la mascotte des Lions Indomptables.

Ngando Pickett est devenue une figure emblématique du football camerounais. L'homme de 72 ans incarne la passion et l'engagement des supporters qui ont fait des Lions Indomptables l'une des équipes les plus redoutées du continent africain.

Malgré son âge avancé, Ngando Pickett n'a pas hésité à entreprendre ce voyage de plusieurs kilomètres pour rejoindre la Côte d'Ivoire, où se déroulera la prestigieuse compétition de football africain. Sa détermination à représenter les Lions Indomptables et à contribuer à l'ambiance festive de la CAN 2023 est admirable.

L'histoire de Ngando Pickett soulève des questions sur le soutien institutionnel aux représentants symboliques du football africain. La Fecafoot et le ministère des sports du Cameroun ont été critiqués pour avoir abandonné un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à soutenir son équipe nationale.

Malgré ces difficultés, Ngando Pickett a pu compter sur le soutien de certains supporters et de personnalités du monde du football. Des appels à l'aide ont été lancés sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à sa situation et assurer son voyage en toute sécurité.

Alors que Ngando Pickett poursuit son périple vers Yamoussoukro, son histoire suscite l'indignation et l'empathie. Elle met en lumière l'importance des symboles et des représentants qui enrichissent l'expérience du football africain, mais aussi la nécessité d'un soutien institutionnel constant.

La mascotte des Lions Indomptables devrait arriver à temps pour la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023, où elle espère apporter sa passion et son énergie contagieuse pour animer les tribunes et inspirer les joueurs sur le terrain.