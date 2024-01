Nigéria :: Documentaire Bbc : Révélations Choc Sur La Double Vie Du Pasteur Tb Joshua :: Nigeria

Un récent documentaire diffusé par la BBC Africa Eye expose les sombres secrets et les actes atroces cachés derrière la figure du défunt pasteur nigérian Temitope Balogun Joshua, plus connu sous le nom de TB Joshua.

Figure éminente de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN) et renommé télévangéliste, TB Joshua, décédé en 2021, était reconnu mondialement pour ses actions charitables, son évangélisation et ses prédications, mais les révélations issues de cette enquête bouleversante révèlent une tout autre facette du prédicateur.

Le documentaire intitulé "Disciples: le Culte de TB Joshua" présente une série de témoignages glaçants d'anciens membres de la SCOAN, provenant de divers pays, dont le Nigeria, la Grande-Bretagne, la Namibie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Ghana et l'Allemagne.

Ces témoignages ont révélé des allégations de crimes sexuels, d'abus, de manipulations occultes et de prétendus miracles truqués perpétrés par TB Joshua. D'anciens disciples ont témoigné de viols, de tortures, d'avortements forcés et de manipulations utilisées pour dissimuler leurs grossesses.

Des récits bouleversants ont été partagés par des victimes, dont Rae, qui a rejoint la SCOAN à 21 ans, espérant être délivrée de son orientation sexuelle. Cependant, son expérience s'est transformée en un calvaire, subissant des traitements cruels qu'elle a qualifiés d'enfer.

Les disciples, principalement des jeunes hommes et femmes, auraient été isolés du monde extérieur, forcés à vivre dans des conditions restrictives et contrôlés dans les moindres détails, tout en exécutant les tâches personnelles du pasteur.

Les témoignages accablants dévoilent également des pratiques occultes, des avortements forcés répétés, et des abus sexuels multiples, jetant une lumière crue sur la réputation édifiée du prédicateur.

De plus, des révélations concernent les prétendus miracles réalisés par TB Joshua, affirmant qu'ils étaient truqués et orchestrés pour être diffusés à des millions de fidèles.

Une section du documentaire aborde également la fille que TB Joshua aurait eue hors mariage, Ajoke, relatant comment elle a été maltraitée et ostracisée par la SCOAN.

La tragédie de l'effondrement d'un bâtiment appartenant à la SCOAN en 2014, ayant fait 116 victimes, dont la fille de Sibongile Princess, a également été évoquée, révélant des éléments troublants sur les manquements structurels et la dissimulation d'informations cruciales.

La Synagogue Church of All Nations, actuellement sous la direction de l'épouse de TB Joshua, n'a pas répondu aux conclusions du documentaire, laissant ainsi ces révélations sans réponse officielle.

Les allégations dévoilées par le documentaire suscitent des inquiétudes quant à la responsabilité des autorités nigérianes, dont la police, accusée d'avoir été influencée par TB Joshua.

Cette enquête de la BBC expose un côté sombre du prédicateur adulé par des millions de fidèles à travers le monde, appelant à une réflexion profonde sur la protection des fidèles et la nécessité de mesures pour prévenir de telles atrocités à l'avenir.