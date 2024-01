Cameroun :: Dieudonné Sapounga : Un Expert De La Nage Et De La Capture De Poissons Vivants :: Cameroon

Dieudonné Sapounga, alias « Homme poisson » est capable de nager pendant 72 heures non-stop et attrape des poissons vivants dans l’eau. Le gouverneur du Sud a été émerveillé par ses prouesses.

Il a encore drainé des foules sur la plage de Ngoyè à Kribi, le 15 décembre dernier, lors de la clôture du festival culturel Nguma Mabi. Et parmi les milliers de curieux, le gouverneur de la région du Sud. Félix Nguélé Nguélé a vu de ses propres yeux, Dieudonné Sapounga, alias « Homme poisson » et son fils. Il les a d’ailleurs touchés de ses mains pour se rassurer que ces deux nageurs extraordinaires sont des humains. « On m’a souvent parler de l’« Homme poisson » de Kribi. Je l’ai vu aujourd’hui, et il m’a prouvé de quoi il est capable », témoigne le gouverneur du Sud, Félix Nguélé Nguélé.

Dieudonné Sapounga, alias « Homme poisson » et son fils, Aron Jérémy Sapounga, âgé de 15 ans, ont plongé dans l’océan à 12h sous les regards de plusieurs milliers de personnes. Par la nage, ils sont allés en haute mer. Cinq heures après, ils sont revenus sur la côte tenant, chacun d’une main, une grosse tortue marine qu’ils ont attrapée dans l’eau. Un phénomène que beaucoup n’arrivent pas à expliquer. Nager sur une distance estimée à plus de 25 kilomètres et traînant avec eux une tortue vivante de plus de 15 kilogrammes. C’est un mystère pour la foule. « Cet homme et son fils ne sont pas de ce monde », déclare un touriste émerveillé.

Dieudonné Sapounga, 45 ans, nage, selon lui, depuis le berceau. « Quand j’étais bébé, ma mère m’amenait loin dans la mer et m’abandonnait. Je regagnais la côte avec l’aide des vagues », raconte-t-il. A force de nager tous les jours dans l’océan, Dieudonné Sapounga est tombé amoureux de l’eau. Il confie qu’il peut nager pendant 72 heures non-stop. « Je m’entraîne tous les jours. Et pour avoir de bons résultats, je contrôle mon alimentation », révèle l’homme. Comment fait-il pour attraper un poisson vivant ou une tortue dans l’eau ? Dieudonné, avec un léger sourire, répond qu’il ne s’agit pas de sorcellerie. « Il faut savoir dompter la nature. Tout humain a le pouvoir sur les animaux, peu importe l’endroit », ajoute-il.

« J’aimerais bien initier d’autres Camerounais à faire ce que je fais. Rien n’est mystique », précise l’« Homme poisson » qui prépare déjà sa relève. Il fait d’ailleurs savoir que c’est son fils, Aron, qui a attrapé la tortue de l’autre jour.

Dieudonné Sapounga, ce fils Mabi de Kribi qui, à ses 20 ans, a refusé d’intégrer la marine nationale en qualité de plongeur, a un rêve à réaliser avant d’aller dans l’au-delà. « Je veux traverser la Méditerranée par la nage ». Tel est son vœu. Jour et nuit, il s’entraîne avec son fils pour relever ce défi qu’il s’est lancé.