La crèche est l'un des grands symboles de Noël. Placée au pied de l'arbre de Noël, elle représente le mystère de la naissance de Jésus, célébrée le 25 décembre. Mais d'où vient la tradition de la crèche de Noël ?

Quelle est l'origine de la tradition de la crèche ?

Si Noël est célébré le 25 décembre depuis le Ve siècle, la tradition de la crèche est plus récente. Elle est apparue au XIIe siècle, lorsque des théologiens ont redécouvert les textes qui racontent l'enfance de Jésus.

Dans l'Évangile selon saint Luc, il est écrit que Marie et Joseph, ne pouvant trouver place dans une auberge, se réfugient dans une étable à Bethléem pour que Marie puisse accoucher. Ensuite, "elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle" (Lc 2, 7).

Le terme "crèche" vient du latin cripia, qui signifie "mangeoire"

L'origine de la tradition de la crèche est attribuée à François d'Assise qui, en 1223, eut l'idée de créer une sorte de pièce de théâtre représentant la naissance de Jésus. La première crèche était donc une crèche vivante, jouée par les habitants du village de Greccio en Italie. Elle permettait aux chrétiens de mieux imaginer le contexte de la naissance de Jésus et d'exprimer ainsi le sens de la Nativité et le mystère de l'Incarnation. L'idée s'est ensuite répandue dans toute l'Italie et a gagné la Provence, grâce aux prédicateurs franciscains.

Au XVIe siècle, les jésuites introduisent des modèles réduits de la crèche dans les églises d'Europe de l'Est, notamment à Prague. Dans le cadre de la Contre-Réforme, ils l'utilisent comme catéchisme. Les modèles vivants sont remplacés par de la cire, du plâtre, de la terre cuite, du bois et même de la mie de pain.

La symbolique des personnages de la crèche

La crèche de Noël est riche en symboles et est étroitement liée à la célébration de la naissance de Jésus dans la tradition chrétienne.

Voici quelques-uns des principaux symboles associés à la crèche et leur signification :

La crèche : La mangeoire, où repose l'enfant Jésus, symbolise l'humilité de sa naissance.

Marie et Joseph : Marie, la Vierge mère, et Joseph, son époux, représentent les parents terrestres de Jésus.

Les bergers : Les bergers sont généralement parmi les premiers à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus par les anges. Ils symbolisent l'acceptation de la Bonne Nouvelle par les humbles et les petits, montrant que Jésus est venu pour tout le monde, en particulier pour les gens ordinaires.

Les anges : Les anges dans la crèche rappellent l'annonce miraculeuse de la naissance de Jésus aux bergers. Ils représentent également la présence divine et la protection céleste dans cette scène importante.

Les mages : leur présence rappelle l'adoration de Jésus par les sages venus d'Orient, symbolisant l'universalité de la venue de Jésus pour toute l'humanité.

Les animaux : Les animaux de la crèche, tels que les moutons et les bœufs, symbolisent la nature et la création, nous rappelant que la naissance de Jésus a eu un impact sur toute la création.

Père Modeste Digwou

Pastor, Holy Family Churc

St Thomas, Virgen Islands United States