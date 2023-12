Cameroun :: Émile Parfait Simb Condamné À 7 Ans De Prison Ferme Par La Criet Du Bénin Pour Escroquerie En Ligne :: Cameroon

Dans un verdict qui a secoué les cercles financiers, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) du Bénin a tranché : le représentant de Liyeplimal, une entreprise de cryptomonnaie basée au Cameroun, a été condamné à une peine de 7 ans de prison ferme.

Cette décision fait suite à une affaire impliquant l'escroquerie en ligne présumée opérée par l'entreprise. Le patron résident au Bénin a été reconnu coupable d'avoir orchestré des fraudes via internet et a été condamné à une lourde peine de prison assortie d'une amende d'un million de FCFA. La Cour a également ordonné au prévenu de verser une somme considérable à une plaignante et à son frère, totalisant 36 100 000 FCFA.

Toutefois, la Cour a relaxé, au bénéfice du doute, un aide-soignant et ami soupçonné d'être complice du représentant condamné. Ces deux individus étaient initialement poursuivis pour leur implication présumée dans cette affaire d'escroquerie en ligne.

Les déboires de Liyeplimal et de son représentant ont commencé en mai 2022, lorsque le patron de la société, Émile Parfait Simb, a été arrêté à l'aéroport de Douala au Cameroun alors qu'il tentait de quitter le pays par un vol de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Cette arrestation faisait suite à un mandat d'amener du procureur de la République près du tribunal de première instance de Yaoundé.

Les problèmes judiciaires de Liyeplimal avaient commencé bien avant cette arrestation, avec des plaintes déposées par des souscripteurs qui peinaient à récupérer leurs investissements dans la cryptomonnaie. En février de la même année, Émile Parfait Simb, en tant que représentant légal de la société, avait été convoqué à plusieurs reprises mais ne s'était jamais présenté.

Le cabinet Fousse, représentant les plaignants, avait accusé Liyeplimal de collecte illégale de fonds auprès du public par le biais d'appels publics à l'épargne, une accusation confirmée en juin 2021 par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale (Cosumaf).

En octobre 2020, l'avocat Dominique Fousse avait porté l'affaire devant le Tribunal criminel spécial (TCS), mettant en cause la Société Global Investment Trading et son promoteur Émile Parfait Simb pour des accusations de détournement de fonds publics de grande ampleur.

Cette décision de la CRIET du Bénin soulève des questions sur la régulation des entreprises de cryptomonnaie et met en lumière les conséquences potentiellement dévastatrices pour les investisseurs dans ce secteur en pleine expansion.