30 jours avec MTN Cameroun pour contribuer au bien-être des communautés :: CAMEROON

Le programme baptisé « 30 Days of Y'ello Care » est une initiative de la compagnie de téléphonie mobile qui vise à aller vers les populations pour toucher du doigt les réalités de leur vie quotidienne et contribuer à leur amélioration. Cette année, le Groupe MTN célèbre ses 30 ans et pour cette raison, le programme de volontariat s’étend sur 30 jours.



Il s’agit d’une action citoyenne qui invite à la communion de tous : employés de MTN et bénévoles et dont l’objectif est décliné dans un slogan à la fois simple et lourd de signification « Ensemble faisons la différence » une réaction sans doute de l’opérateur de téléphonie mobile au discours officiel au Cameroun qui prône le vivre ensemble comme facteur du bien-être social.

MTN Cameroun est engagé dans ce sens et comme les années passées, l’appel est lancé « La Fondation MTN est ravie de t’inviter à te joindre aux bénévoles de l’initiative sociale, « 30 Days of Y'ello Care », visant à améliorer les conditions de vie des communautés à travers le Cameroun, grâce à la réalisation des projets à fort impact social.

En fait, Qu'est-ce que le programme Y'ello Care ? MTN répond qu’il s’agit d’un programme annuel de volontariat des employés de MTN et leurs partenaires, qui englobe une série de projets axés sur la promotion du bien-être et l’autonomisation des communautés.

Aussi, du 1er au 30 juin, les employés de MTN Cameroon, les partenaires de l’entreprise et le grand public travaillerons d’arrache-pied pour réaliser des projets sociaux, notamment : La construction d’un centre digital et éco-responsable a l’école publique de Bilonguè à Douala. Une campagne de reboisement à travers les Régions du Cameroun. Une série de formation en partenariat avec les chefferies traditionnelles, pour accélérer l’inclusion financière et digitale en zone rurale.

Des actions citoyennes qui nécessitent la participation de tous pour le bien être de chacun.