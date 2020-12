CAMEROUN :: Une bouteille d’eau minérale, s’il vous plaît :: CAMEROON

Je sais que les fêtes approchent mais je vous préviens dès à présent, je ne consommerai pas d’alcool ! Il faut savoir que certains camerounais sont énervés lorsqu’un individu se permet de commander de l’eau minérale …

Les filles camerounaises n’aiment pas l’eau minérale

Alors que c’est pourtant moi qui vais la boire hein ! Mais j’ai déjà remarqué que lorsque j’invite une cameruineuse et que je consomme mon eau minérale, en général elle se montre très rapidement désabusée. Surtout si c’est une grosse consommatrice de bières : elle va me soupçonner de vouloir la soûler afin de pouvoir immédiatement rentrer et coucher avec elle … Tsuip !

Les filles camerounaises n’aiment pas trop du tout les hommes qui ne boivent pas de bière (y compris les adolescentes). Elles les trouvent trop ennuyeux, les jugent pas assez dépensiers, les suspectent de dissimuler des défauts plus graves encore que l’alcoolisme, notamment l’infidélité et la violence conjugale.

Et pire : certaines camerounaises vont même carrément aller jusqu’à te quitter !

Mes amis ne supportent pas l’eau minérale

La plupart de mes amis sont malheureusement des alcooliques. Enfin, tous ! Y compris mon ancien meilleur ami Pierre La Paix Ndamè. Et c’est pour cette raison que j’avais beaucoup de peine à leur dire non, d’ailleurs j’ai eu beaucoup de mal à leur révéler que moi je ne souhaitais plus consommer d’alcool pour le moment.

J’allais même jusqu’à leur mentir parfois. En effet, j’ai souvent répondu : « Je suis actuellement sous antibiotiques » ou « J’ai rendez-vous avec ma petite amie à la mairie », ou encore « On vient de m’opérer du foie et cela ne fait même pas encore deux semaines que je suis sorti du service de gastro-entérologie »…

Et pourquoi tout ça ? Bah c’est parce que mes amis sont malheureusement des soûlards ! Et aussi parce qu’ici, les gens qui boivent de la bière n’aiment pas trop se mélanger avec les énergumènes qui ne boivent pas la bière. Et si jamais tu veux te désolidariser de ces beuveries collectives, eh bien ils vont tout simplement t’ostraciser ! Surtout si tu les as trahi à cause d’une malencontreuse bouteille d’eau minérale…

Certains Camerounais me voient déjà comme un zombie

Quand je me rends dans un milieu public et que je commande ma bouteille d’eau minérale, certains Camerounais me regardent parfois comme si j’étais devenu un extraterrestre ! Puisque dans leur tête, la question c’est : « Comment quelqu’un peut laisser l’eau du robinet pour venir acheter l’eau ici à 500 FCFA ? Hein ? Il n’y a pas le forage dans son quartier ? »

Je sais, auparavant je me posais les mêmes questions.

Mais dorénavant j’ai compris que c’est parce que c’est moins coûteux que vos bières, parce que je ne vais pas en acheter trente-six durant la même soirée, et surtout parce que cela me permettra de pouvoir rester implacablement lucide ! Et d’ailleurs j’ai aussi déjà commencé à regarder les consommateurs d’alcool comme des zombies…

Même mes fanatiques veulent me détester

Et pourtant Dieu seul sait combien je les aime ! Mais j’ai déjà remarqué que certains lecteurs qui m’idolâtraient auparavant, ne sont plus enthousiasmés lorsqu’ils me rencontrent et que je préfère plutôt consommer de l’eau minérale.

Surtout que dans leur imaginaire, j’étais certainement plus intéressant lorsque je sifflais encore les bouteilles de Mützig à l’époque, et ensuite de Guinness Smooth. J’étais probablement plus captivant lorsque je me suis mis à la petite Guinness, beaucoup plus fou, beaucoup plus romantique avec les jolies filles que je baratinais dans mes états d’ivresse, mais surtout j’étais indéniablement plus inspiré dans mon écriture et manifestement aussi dans ma littérature de blogueur.

Et je perçois cette « déception » quand des amis arrivent au Cameroun et que je les invite dans un snack-bar. Je ressens ce désabusement lorsque je me rends moi-même dans un pays étranger. Je constate que certains fanatiques qui me demandaient ce que je voulais boire, et que je répondais : « De l’eau minérale, tout simplement ! », combien ils sont désenchantés et décontenancés. Et malheureusement, j’ai finalement l’impression que mes lecteurs veulent me laisser tomber à cause de mon addiction pour l’eau minérale.

Une bouteille d’eau minérale et un verre, s’il vous plaît !

Donc je sais que les fêtes seront là d’ici quelques jours, mais je vous préviens dès à présent : je n’ingurgiterai pas une seule goutte d’alcool ! Surtout que les Camerounais sont très énervés lorsqu’un individu se permet de venir commander de l’eau naturelle…

Une bouteille d’eau minérale, s’il vous plaît ! Auparavant j’étais gêné lorsqu’on me proposait la bière et que je la refusais, mais dorénavant j’ai de la peine pour ces prédateurs-là qui ne veulent surtout pas respecter le goût des autres.

Une bouteille d’eau minérale ! Désormais je me sens bien avec ma bouteille d’eau, et si quelqu’un me turlupine je vais lui demander si lui et moi nous utilisons le même estomac. Une bouteille d’eau minérale et non plus une bouteille de whisky, s’il vous plaît, puisque je suis un ancien soûlard, mais que miraculeusement je me suis reconverti en chérubin.

Parce que pour vous dire vrai, on peut très bien survivre sans la bière ! On peut très bien subsister sans s’enivrer. On peut très bien profiter de la jovialité et des festivités de fin d’année, sans nécessairement rechercher systématiquement l’ébriété. D’ailleurs je profite mieux de la vie depuis que je me suis familiarisé avec ma bouteille d’eau minérale.