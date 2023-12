Allemagne :: Note De Lecture - Nankap : Le Premier Du Nom. :: Germany

Nankap est le premier roman d’Adrien Nanfah (www.adriennanfah.com), romancier de 36 ans vivant et travaillant en tant qu'informaticien en Allemagne.

Adrien Nanfah aurait puisé son inspiration dans la légende de Nankap, fondateur de son Batoufam natal, petit village à l’Ouest du Cameroun D’après le résumé, l'histoire se déroule dans une région non précisée de l'Afrique, au début du 13ème siècle.

Le jeune Nankap, exilé et serviteur au palais de Baling ayant grandi dans le confort, voit son monde basculer quand Gimé, sa tutrice, au seuil de la mort, décide de lui révéler l'histoire tragique de sa famille. Décidé à découvrir ce passé, le jeune homme va voyager vers son pays d’origine.

Il sera confronté à un monde inconnu et légendaire. Finalement, une révélation le brisera au point où il passera encore des années à chercher la rédemption. Dès l'incipit, L'auteur nous plonge dans une cour africaine. Les descriptions sont simples et imagées.

Nous commençons une journée de chasse avec Nankap, le héros, et Tanò, un jeune personnage qui fait figure de cadet. C'est ce jour-là que les choses ont commencé à se corser pour eux.

Ce que j'ai aimé Une histoire captivante. J'ai bien accroché. Le récit est construit et surprenant. On est transporté dans une Afrique précoloniale avec des conflits et des guerres. Les thèmes abordés sont profonds et atemporels, l’importance de la famille, la force de la fraternité, la religion et le respect de la nature pour ne citer que quelques-uns. L'écriture est simple et aérée.

On ne bute pas sur un mot ou une expression. Pas besoin de dictionnaire.

Ce que j'ai moins aimé Certains personnages sont bien vivants, mais d’autres pourraient être mieux développés. On espère qu’il y aura une suite pour exploiter plus en profondeur ces personnages. En résumé, ce fut une très belle lecture, une histoire digne d’un film épique. L'imagination d’Adrien Nanfah semble ne pas tarir. Mon verdict : À lire!

