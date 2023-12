France :: Restaurant Le Continent: Ouverture Officielle Ce Samedi A Saint Denis

Nous sommes bien dans l'air du temps et c'est dans cette lancée que la reine mère des Bamendjou, habituée à nous offrir le taro tous les dimanches à Stains, s'est déportée au 75 rue Henry Barbusse 93200 Saint Denis, dans un espace plus épuré afin d'apporter son savoir faire culinaire Franco-Africain à l'Europe et à la diaspora.

Le Continent est son nom et l'ouverture officielle est prévue ce samedi 16 Décembre 2023, toutes les saveurs africaine réunis en un même lieu, au 75 rue Henry Barbusse, 93200 Saint Denis.

Réservation conseillée au 06 67 89 72 99