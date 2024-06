FRANCE :: CULTURE DIASPORA Lancement et présentation de l'affiche officielle du festival Makom ma Sanja na Kab

Ce dimanche 16 juin 2024, les Sáwá et les enfants de l'Afrique ont répondu présent à l'appel du promoteur traditionnel Le DUC Dika Din II qui est désormais le point focal du conseil panafricain traditionnel des Rois d'Afrique.

Les Responsables des associations,les Artistes, les promoteurs culturels et plusieurs personalités de l'art, les diplomates et élus de la ville de Paris, tous étaient bien habillés dans leurs kaba na sanja et tenues d'apparats.

Les enfants de l'Afrique ont illuminés les rues de Levallois dans leurs tenues typiquement traditionnelle.



Le Makom ma Sanja na Kaba vous donnent rendez-vous le 28 septembre prochain à la maison de l'Europe à Rueil-Malmaison, pour un grand moment de culture et la valorisation du pagne traditionnel, en présence de la marraine la Reine Clarisse Douala Bell PDG des Kaba Dipita et partenaire du festival.

Vive le festival Makom ma Sanja na Kaba !