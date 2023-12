Cameroun :: Me Seri Simplice Zokou Confirme Authenticité Ordonnance Libération De Maxime Eko Eko Sur Rfi :: Cameroon

L'avocat de Maxime Eko Eko, Me Seri Simplice Zokou, a confirmé lors d'une déclaration sur RFI que l'ordonnance de remise en liberté de son client était authentique, malgré l'étonnement et la perplexité de l'équipe de défense.

« Nous réagissons je dirais assez mal et avec beaucoup de stupéfaction. Et pour le moment nous nous retenons de faire part d’autres émotions. La réalité c’est que ce matin une décision a été rendue par le juge d’instruction qui prononce la main levée de la détention de notre client et ordonne sa mise en liberté. Cette décision a été notifiée physiquement à mes collègues de l’équipe de defense et cela a été fait en plus en présence d’au moins 5 personnes et la remise de cette décision a été suivie d’une décharge. Et nous sommes surpris. Nous attendons que cela nous soit notifié nous mêmes que ce que nous entendons émane bien de monsieur le juge. Jusqu’à présent nous refusons d’y croire. Ce serait la première fois dans ma carrière de voir une telle situation. Nous espérons que cela ne se peut pour l’honneur de la justice en général et pour l’honneur de la justice camerounaise », a déclaré Me Seri Simplice Zokou.

Cette annonce a été faite suite à une décision du juge d’instruction ordonnant la libération de Maxime Eko Eko. Me Seri Simplice Zokou a souligné que cette notification a été reçue physiquement en présence de plusieurs personnes, mais l'équipe de défense attend toujours une confirmation directe de la part du juge.

« Jusqu’à présent nous refusons d’y croire. Ce serait la première fois dans ma carrière de voir une telle situation. Nous espérons que cela ne se peut pour l’honneur de la justice en général et pour l’honneur de la justice camerounaise », a-t-il ajouté.

Cette situation exceptionnelle suscite des questionnements quant à la procédure judiciaire et soulève des doutes quant à l'authenticité de la décision. L'équipe de défense demeure dans l'attente d'une clarification officielle pour confirmer la validité de cette ordonnance de remise en liberté.