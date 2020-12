Il faut remonter jusqu’en 1996 pour retrouver un tel écart en faveur de l’Atlético avant le Derby madrilène contre le Real. Depuis, les deux géants du football espagnol, Barcelone et le Real, dominent La Liga, avec à eux deux 20 titres sur 24.

Cette année, les choses pourraient être différentes.

Avant le match de samedi au stade Alfredo Di Stéfano, où le Real joue actuellement en lieu du Santiago Bernabéu, l’Atlético de Diego Simeone compte six points d’avance sur le Real malgré un match de retard, ce qui leur donne potentiellement neuf points d’avance, voire 12 en cas de victoire ce week-end.

Et 12 points, c’est l’avance que compte déjà l’Atlético sur Barcelone. L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a grand besoin d’une victoire mais ses perspectives de succès s’éloignent un peu plus après que Martin Odegaard a manqué l’entrainement du début de semaine.

Le milieu de terrain de 21 ans doit subir des examens sur sa blessure à la jambe gauche. La performance de l’Atlético cette saison doit beaucoup à l’impressionnante forme de deux récentes recrues de Simeone. L’ancien international argentin a fait venir de Monaco l’international français Thomas Lemar en 2018 contre une somme record de 70 millions d’euros.

L’année suivante, le club a quasiment doublé cette somme et payé au Benfica 126 millions d’euros pour l’attaquant portugais João Félix. Les deux joueurs, qui ont coûté à eux deux près de 200 millions d’euros, ont formé un trio offensif de choc avec l’international uruguayen Luiz Suarez qui a rejoint le club en provenance de Barcelone cet été.

Le trio a marqué 11 des 21 buts du club en championnat cette saison, Félix et Suarez, ayant marqué chacun 5 buts. Mais même si l’Atlético domine en ce moment le championnat espagnol, l’histoire penche en faveur de son rival. Sur les 158 matchs joués, le Real en a gagné 85, contre 34 nuls. Le Real a marqué 281 buts. L’Atlético a de son côté gagné 39 matchs et marqué 213 buts. A l’image de millions de fans dans le monde entiers, les téléspectateurs africains pourront suivre ce match en direct grâce aux chaînes de sport de StarTimes et découvrir sur l’Atlético atteindra la barre des 40 victoires.

En 1995, alors que le Real comptait 12 points de retard sur son adversaire, il avait remporté le derby 1-0 ainsi que le match retour 2-1. Pourtant, c’est bien l’Atlético qui remportait la saison tandis que le Real terminait en 17e place du championnat.

