Le promoteur de la JUSA parle du salon Africain de l’Education qu’il organise du 28 Mars au 03 Avril 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.

Vous êtes le Président de la JUSA, par ailleurs promoteur et Directeur Général du Salon Africain de l’Education. C’est quoi ce Salon ?

Le Salon Africain de l’Education est une initiative de la JUSA qui répond à l’urgence qu’impose le contexte éducatif actuel au regard des dérives que nous observons au quotidien dans les milieux scolaires, extra-scolaires et universitaires. Notre société est bondée par des attitudes qui exigent d’apporter une nouvelle dynamique dans le domaine de l’éducation, et c’est ce que la JUSA entend offrir par le biais du SAED.



Ce salon se tient quand ? Où ? Et qui sont les participants ?

Le SAED se tient pendant les congés de pâques, du 28 Mars au 03 Avril 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il mobilisera en un lieu tous les acteurs du secteur de l’éducation. Les institutions, les établissements scolaires et universitaires, les centres et instituts de formation professionnelle, sans oublier les entreprises qui soutiennent l’éducation au Cameroun et en Afrique. Nous sommesentrain de mobiliser pour diverses thématiques environ 10 mille jeunes, et nous prévoyons plus de 150 mille visiteurs. Il est important de préciser que l’événement bénéficie du soutien gouvernemental par le Patronage du MINJEC, et l’appui institutionnel de tous les Ministères en charge de l’éducation au Cameroun.

Que nous réserve cet événement?



L’organisation se passe très bien jusqu’ici, chaque parti joue pleinement son rôle et il va s’en dire que le résultat sera au bout du compte.

Que gagne les écoles et universités sur le site de l’événement ?

Hors mis le fait que ceux-ci auront le privilège aux côtés des institutions de référence à l’échelle internationale, de participer à toutes les thématiques de l’événement en vue d’améliorer le contexte éducatif africain actuel, les écoles et instituts supérieurs gagneront en notoriété, en visibilité et en apprenant pour la rentrée à venir. Je m’explique :

Nous avons des effectifs précis et très limités dans chaque catégorie. Les privilégiés qui y participeront seront présentés à l’échelle internationale comme étant la référence dans leur catégorie, ceci devant des ministères, ambassades, institutions, entreprises et partenaires de développement. Cela leur donnera une notoriété incommensurable.

Pour ce qui est de la visibilité, les participants auront n’ont seulement la grâce d’être devant les feux du projecteur avec nos multiples partenaires médias, mais ils auront également la chance de recevoir la visite des milliers de personne en quête d’une école ou institut de qualité pour l’éducation et la formation de leurs enfants. C’est une grosse opportunité pour les établissements scolaires, universitaires et extra-scolaires de saturer en matière d’apprenant. Des milliers de jeunes qui seront présent sur le site, viendront pour découvrir les meilleurs offres qualité – prix pour leur formation. Donc le SAED c’est aussi la vitrine professionnelle qui donnera la possibilité aux participants de toucher de manière directe leur cible, comme nul autre événement pareil.

Quelles sont les conditions de participation et comment faire pour participer ? Y’a t-il un délai ?

Les enregistrements se poursuivent chaque jour dans notre siège ici à Yaoundé, et en ligne pour ceux qui sont dans les autres villes et hors du pays. Les participants souscrivent à un stand selon leur catégorie respective. Nous avons mis fin janvier pour clos avec les souscriptions, mais au regard de la demande, il est clair que l’effectif sera bouclé ce mois de décembre. Pour plus d’informations, prenez attache avec nous le plus tôt aux +237 690 621 036 / 670 361 082.