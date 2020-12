Dans le cadre des opérations de révision des listes électorales, qui devrait démarrer incessamment, tous les porteurs de mandat du MPDR sont priés de prendre l’attache des structures déconcentrées d’ELECAM dans leur circonscription électorale, afin de se faire intégrer dans les comités crées à cet effet et d’y participer effectivement et activement.

Pour les mandataires de l’étranger, ils devront prendre l’attache des autorités consulaires camerounaises compétentes.

Toutes les personnes de bonne foi et adhérant aux idéaux de dialogue, de réconciliation et de paix et refusant la violence qui désireraient représenter le parti peuvent se signaler opportunément sans formalités ni conditionnalités extraordinaires.

Cette démarche doit être faite au plus tard le 15 Décembre 2020, et le bureau national en attend un rapport méthodique./.

SHANDA TONME

Président, Médiateur universel