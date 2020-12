Le terme « adresse IP » est souvent entendu. Dans un centre informatique, par les professionnels du web et aussi dans la plupart des films que nous suivons, ce terme ne manque pas d’être employé, nous laissant souvent sur notre faim. Mais dans la réalité, qu’est-ce qu’une adresse IP et quel est réellement son rôle ? Pour savoir l’essentiel sur ce terme, nous vous invitons à lire cet article.

Que doit-on savoir d’une adresse IP ?

L’adresse IP est la forme abrégée d’Internet Protocol Addresse qu’on nomme encore IP. C’est l’identification unique d’un ordinateur qui se connecte à Internet. De manière plus pointue, l’IP sert à identifier l’interface de tout équipement informatique qui se connecte sur le réseau Internet, que ce soit une imprimante, un GPS, un serveur web ou tout autre appareil. Il existe aujourd’hui deux types d’adresse IP. L’adresse traditionnelle IPv4 qui permet de créer près de 4,3 milliards d’adresses différentes et l’adresse du futur IPv6 qui est beaucoup plus poussée et permet d’avoir 340 sextillions d’adresses IP, autrement dit, un nombre quasi inépuisable d’adresses. Il est d’ailleurs facile de connaître mon ip en utilisant différents services en ligne comme IPcost.com

Quel est le rôle d’une adresse IP ?

L’adresse IP permet la communication entre deux appareils connectés sur un réseau, donc l’envoi et la réception des données. Ce réseau peut être interne ou externe. Dans tous les cas de figure, l’adresse IP est le canal d’acheminement fiable et par excellence des données d’une machine émettrice à une autre qui reçoit. L’adresse IP de la machine émettrice et celle de l’appareil qui reçoit permettent donc de déterminer la route que doivent suivre les données pour une bonne destination. Il faut notifier que chaque IP est constitué de deux parties. La première permet de déterminer le réseau dans lequel se situe l’appareil qui reçoit données et la deuxième l’appareil précis qui doit recevoir ces données.

Quel autre rôle peut-on rapporter à l’adresse IP ?

L’adresse qui permet une identification précise de chaque appareil au sein d’un réseau permet aussi la localisation de chaque internaute. En effet, la localisation s’effectue en tenant compte de la position géographique de l’appareil avec son point d’accès à Internet. Ainsi, plus la machine est proche d’un point d’accès, plus il sera possible de localiser avec précision la machine qui est connectée. Dans les grandes villes, cette tâche est plus facile, contrairement aux zones rurales. C’est ce qui fait que les hackers utilisent plusieurs adresses IP pour empêcher leur localisation.