Du 11 au 13 décembre 2020, la chanteuse séjournera dans le groupement Bangoulap, département du Ndé, région de l’Ouest du Cameroun.

Elle comptera parmi les 200 touristes qui fouleront le sol de la bourgade. Le groupe de Yaoundé où elle fait partie, quittera le vendredi 11 décembre à partir de l’hôtel Hilton, tandis que celui de Douala partira à la même heure de l’hôtel Sawa. Ils seront installés à la Villa Boutanga, la paisible résidence hôtelière, jonchée d’arbres et appartenant à la Fondation Jean Félicien Gacha. Ensuite, suivront les mots de bienvenue des organisateurs et d’un spectacle de musique traditionnelle. Pour le président de Bangoulap Tour, Jean Guy Wandji Nkuimy, « Kareyce Fosto a le profil que nous recherchons dans ce projet ». Selon le président, l’artiste allie modernité et tradition. « C’est un plaisir pour nous d’accueillir cette grande musicienne et sportive qui marchera avec nous sur un parcours de plus de 10 km jusqu’à atteindre le sommet de 1500 mètres ».

Kribi à l’honneur

Du fait du respect des mesures barrières contre le Covid-19, « la marche se fera par vague de 45 randonneurs », cinq minutes après, une autre suivra, informe le président.

Le roi des Bangoulap, S.M Yonkeu Jean Marie, rassure que les dispositions sont prises pour que Bangoulap Tour 2020, placé sous son haut patronage, se passe dans des meilleures conditions ». En dehors de la présence de ses pairs du département du Ndé, il recevra une délégation du département de l’Océan dans la région du Sud conduite par des chefs traditionnels de cette région. Le dernier jour, le monarque présentera aux autorités administratives locales et aux touristes présents, le projet Cimuda (Cité internationale de la Musique et de la Danse). Jean Guy Wandji Nkuimy se dit satisfait de ce que « la belle aventure qui a démarré en 2014, reprenne de plus belle après deux éditions qui n’ont pas pu se tenir en 2018 et en 2019».