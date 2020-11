La salle des circonstances de l'institut français de Yaoundé, abritera du 30 au 01 décembre 2020, la cérémonie DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRE.

À 24 heures de ce grand rendez-vous interer-universitaire placé sous le thème " innovations et transformations organisationnelles contexte de crise" les travaux avancent à une vitesse supersonique " tout est mis à jour pour que l'événement ce passe bien. À un jour de cette cérémonie, Nous sommes globalement satisfaits de l'état d'avancement des travaux d'où le sentiment de satisfaction et devoir accompli qui anime toute la grande équipe du comité d'organisation " souligne le professeur Leopold Bertin Kouayep, président du comité d'organisation de la deuxième édition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRE.

Cette grande compétition universitaire annuelle, organisée par la coopération française en vue d'octroyer des bourses d'études aux meilleurs projet de thèse de doctorat a une particularité cette année contrairement à l'année dernière " la grosse spécificité cette année, est l'appel à communication et plus encore, pour cette édition, nous avions faire appel à la crème de la crème des professeurs chercheurs chevronnés à travers le monde qui viendront donner des leçons sur des questions relatives à la recherche et aux projets de thèse" précise-t-il.

Cette grande messe universitaire qui a su s'imposer dans le paysage de l'enseignement supérieur, dégage un apport majeur dans le cadre de la recherche " la plus value de ce concept de récompense des meilleurs projets de thèse de doctorat est qu'on aura de plus en plus des jeunes qui auront les bourses de mobilité ce qui leurs permettront d'avoir un champ d'action de recherche plus vaste et consistant" souligne-t-il.

Comme à l'édition dernière, cette année, la compétition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRE sera conditionnée sur la base de plusieurs critères " pour cette deuxième édition, nous avions mis l'accent sur la pertinence des projets plus encore, sur le caractère inclusif du projet qui doit être en phase avec les exigences du développement durable" martèle le Docteur Elias Pervier Nguelieu, secrétaire- rapporteur du comité scientifique et organisation de la deuxième edition des DOCTORIALS INTER-UNIVERSITAIRE.

Il est capitale d'indiquer que cet événement organisé par la coopération française en vue de la délivrance d'une bourse de recherche au meilleur projet de thèse de doctorat, est placé sous le haut patronage du professeur Jacques Fame Ndongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur et de son excellence Christophe Guilhou ambassadeur de France au Cameroun.