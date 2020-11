J’ai lu avec beaucoup de sensation et de plaisir, le fruit intellectuel de Thierry MBEPGUE TAFAM qui, sans aucun doute, est une sécrétion de l’Esprit inspirée par la réalité ambiante, la sensibilité, les aspirations et surtout les projets de son auteur qui culmine dans l’amour, la joie, le chagrin, le regret, le rêve et des visions à portée prophétique.

L’auteur remue les profondeurs de sa pensée et tente de joindre le réel avec l’idéel, le sapientielle avec le charnel et surtout l’art avec la sensibilité.

Au delà de la beauté stylistique qui jaillit de ses vers, le jeune camerounais avance tout doucement dans les sentiers de l’art pour le progrès.

Lequel progrès passe inévitablement, selon Thierry MBEPGUE TAFAM, par la prise de conscience des africains, par la reconnaissance que l’Afrique a une histoire que chaque africain devrait apporter sa pierre à son écriture.

Il affirme opportunément :

« j’ai cru ! Oui j’ai cru ! Que l’Afrique avait sa propre histoire et que c’est nous qui devons la écrire car le passé s’évapore sous l’effet du temps ».

Voilà un africain de plus qui, contrairement à Hegel, Levy Brühl, certains missionnaires et colons qui estiment que l’Afrique n’a ni culture, ni civilisation, ni histoire propre, pense pour sa part que la vie des africains de souche n’est pas négligeable et qu’il faut l’écrire en la mêlant à celle d’aujourd’hui dans le but de resserrer les liens entre les ascendants et les descendants.

Quoi qu’il en soit, la lecture minutieuse et ordonnée de Pensée en vers… suscite chez son lecteur un trivium d’intérêt. D’abord, il nous balade joyeusement dans un style qui s’arrime aux exigences de l’écriture contemporaine et surtout livré par l’un des nôtres. Ensuite, la sensibilité de l’auteur et ses émotions, sa compassion face à la crise qui sévie dans une partie de son pays, rejoint inévitablement les pensées de toutes celles qui sont éprises de pitié mais ne peuvent pas l’exprimer clairement.

Enfin il interpelle tout écrivain latent à « oser » pour valoriser l’Ecriture dans ses différentes ramifications.

Je souhaite du plus profond de moi, que le seigneur qui est l’inspirateur par excellence et le principe suprême d’où émane toute chose, continue à susciter des réflexions pertinentes du même genre et plus encore.

En toute humilité intellectuelle

Pensées en vers de Thierry MBEPGUE TAFAM est disponible en librairies et sur ce lien

Par NEIM FOTSO Francis

Maître en histoire de la philosophie et métaphysique