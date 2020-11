Le vendredi 1er janvier 1960 a été célébrée l’indépendance du Cameroun, dans l’allégresse générale.

Dans pratiquement tous les foyers du Cameroun, des mets spéciaux avaient été préparés pour cet événement inédit et spécial dans la vie de notre pays et de notre nation. Des hôtes de marques étaient venus de l’étranger et avaient rehaussé son éclat. Pour la première fois, on avait défilé à la place de l’hippodrome, en face du stade de ce nom.

Après Yaoundé, la fête s’était déportée à Douala, où il y avait également eu un grand défilé. Puis, enfin, ce fut au tour de la ville de Garoua d’accueillir l’événement. L’indépendance a de ce fait été célébrée ainsi du sud au nord du pays. Quoi de plus normal, elle concernait tous les Camerounais.

Mais, ce que les gens ne savent plus, c’est que cette date avait été l’objet d’une âpre discussion de la part des hommes politiques camerounais.

Le présent livre revient sur ce débat homérique, et naturellement ses implications, pour la bonne compréhension de l’histoire de notre pays.

………………….

Avant-propos

Chapitre I :

La question de l’indépendance du Cameroun : l’ONU, la France, la Grande-Bretagne

A – Levée de la tutelle de l’ONU = Indépendance

B – France + Grande-Bretagne : puissances administrantes uniquement

Chapitre II :

La date de l’indépendance selon Um Nyobè : 1955

A – Le flou de l’accord de tutelle sur la date

B – 31 décembre 1955 : levée de la tutelle selon Um Nyobè

Chapitre III :

La date de l’indépendance selon Soppo Priso et Assale Charles : 1957

A – Soppo-Assale : indépendance en mars 1957

B – L’opposition d’Ahidjo, Mbida, Njiné

Chapitre IV :

La mise en garde d’Ahmadou Ahidjo à Mbida sur l’indépendance le 15 mai 1957

A – Le Premier ministre Mbida se prononce pour l’indépendance

B – Ahmadou Ahidjo dénie à Mbida le pouvoir d’évoquer le sujet

Chapitre V :

L’indépendance par étapes de Mbida et sa proclamation en 1968

A – L’indépendance par étapes

B – Dix ans pour la formation des hommes : 1958-1968

Chapitre VI :

La disparition d’Um Nyobè : la voie enfin dégagée pour l’indépendance?

A – Um Nyobè : obstacle après Mbida ?

B – 13 septembre 1958 : une hypothèque levée ?

Chapitre VII :

La session déterminante de l’ALCAM d’octobre 1958

A – Le feu vert de Paris pour l’indépendance ?

B – Une résolution à soumettre à l’ONU

Chapitre VIII :

Session de l’ALCAM du 24 octobre 1958 : fixation de la date du 1er janvier 1960

A – Tsala Mekongo : indépendance le 1erjanvier 1959

B – Ahmadou Ahidjo, Njiné, Soppo, Assale : 1erjanvier 1960

Annexe :

Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

Enoh Meyomesse

…………………………………

