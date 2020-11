L’opérateur de télévision numérique StarTimes a remporté le Prix de marque de TNT la plus innovante lors de la cérémonie Brands and Advertising Excelence Awards 2020 organisée par Marketing Edge au Nigeria.

Marketing Edge est le magazine de référence du secteur du marketing et de la publicité. A travers cette cérémonie qui en est à sa septième édition, il célèbre l’innovation, les sociétés et les personnalités les plus marquantes du secteur.

Au sujet du prix attribué à StarTimes, le PDG et directeur de la publication de Marketing Edge, John Ajayi, a indiqué qu’il était « de notoriété publique que StarTimes a, depuis sa création été à l’avant-garde du déploiement de la technologie de télédiffusion numérique qui a placé son offre loin devant ses concurrents. Sa capacité d’innovation en matière de services, de couverture et de tarifs abordables reste sans égal, et créé un fossé entre ses concurrents et lui-même ».

De gauche à droite : Lazarus Ibeabuchi, Manager relations publiques, StarTimes Nigeria ; Ali Auta, Manager marketing, StarTimes Nigeria ; et Gbenga Omotosho, Commissaire pour l'information et la stratégie, Etat de Lagos, lors de la cérémonie de remise du Prix de marque de TNT la plus innovante à StarTimes par Marketing Edge

Depuis ses débuts en Afrique en 2008, StarTimes s’est efforcé de remplir la mission qu’il s’est fixé, à savoir « Permettre à chaque famille africaine d’accéder à la télévision numérique et d’en jouir ».

StarTimes est le pionnier de la TNT qu’il a introduit en Afrique. C’est au Rwanda en 2008 que StarTimes est devenu le premier opérateur de TNT du continent. StarTimes est aujourd’hui présent dans plus de 30 pays d’Afrique et sert 13 millions d’abonnés à travers ses offres de télévision par satellite et de TNT ainsi que 20 millions d’utilisateurs de son application de streaming StarTimes ON. C’est également le premier opérateur à avoir lancé les services de porte à porte et de centre d’appel dans le secteur de la télévision.

Le directeur des relations publiques de StarTimes William Masy a déclaré : « Ce prix témoigne de la capacité d’innovation de StarTimes dans le domaine de la TNT. Douze ans après notre lancement sur le continent, nous restons déterminés à mettre la télévision numérique à la portée de tous les foyers. »

StarTimes a rendu la télévision numérique abordable à tous les foyers et pas seulement aux plus privilégiés. Jusqu’à ce jour, StarTimes veille à ce que toutes les familles puissent accéder à des programmes et chaînes de qualité. Dans le même temps, la société ne cesse de lancer de nouveaux services numériques.

« Cette année, après le début de l’épidémie, nous avons optimisé notre application de streaming StarTimes ON et lancé la première plate-forme intégrée de shopping en Afrique, StarTimes GO, afin que les populations disposent d’un accès sûr à l’information et aux produits de consommation. Nous allons continuer à innover pour offrir toujours plus de services à haute valeur ajoutée aux familles africaines. »

www.startimestv.com