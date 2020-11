Ce sont les termes du partenariat signé entre l’Association des médecins du Cameroun « Medcamer » avec l’entreprise Atlantique Assurances pour mettre à la disposition des Médecins et leur famille, une couverture santé Full option.

Le constat est plutôt paradoxal. Les Médecins, garants du bien-être et la santé des populations, se retrouvent souvent confrontés à des soucis de prise en charge médicale tant pour leur propre personne, que celle des membres de leurs familles. Ladite convention a été signée ce 30 Octobre 2020 à Douala, entre M. Norbert NGNIWAKE, Directeur Général d’Atlantique Assurances et Mme Marie Solange NDOM – EBONGUE, Présidente de l’Association des Médecins du Cameroun, en présence du Dr Albert MAMBO MAKA, Délégué Régional de la Santé Publique du Littoral. Elle octroie aux Médecins une facilité d’accès aux soins médicaux de qualité, aux bilans para cliniques de laboratoire et d’imagerie, et aux médicaments, pour eux et leurs familles à moindre coût.

Pour le Directeur général de l’entreprise Atlantique Assurances « L’association des Médecins du Cameroun est un puissant réservoir de médecins, à majorité jeunes et dynamiques, qui sont au cœur du système de santé au Cameroun ; nous avons pensé les accompagner dans une meilleure option de couverture santé pour eux ainsi que leur famille en leur permettant d’accéder à une offre d’assurance santé préférentielle spécialement calibrée au regard de leurs sollicitations et de leurs besoins, et dont ils pourront bénéficier sur toute l’étendue du territoire National ». Bien plus et pour Edmond Junior JEMBA, Directeur du développement digital de l’entreprise.

« Cet accord nous conforte dans notre posture de leader du segment de l’Assurance Digitale au Cameroun, aujourd’hui, seule adaptée aux problématiques d’accès facile aux soins de qualité pour le plus grand nombre. En outre, c’est la réponse à un problème social visible mais pas suffisamment adressé, celui du bien-être de ceux qui nous procurent le bien-être, nos chers médecins »

La réponse de MEDCAMER est une organisation professionnelle regroupant les médecins camerounais autour d'un idéal commun portant sur le développement d’une médecine de qualité au service des populations camerounaises a été claire, emprunte de satisfaction « À travers cette convention, Atlantique Assurances va doter les médecins et leurs familles d’une solide couverture médicale, qui intègrera soins hospitaliers, examens médicaux et produits pharmaceutiques. Notre partenaire d'aujourd'hui, Atlantique Assurances nous offre des facilités modernes et accessibles, qui épousent notre ambition de procurer aux Médecins une sérénité en apportant des soins de qualité à moindre coût.

Nous sommes donc doublement fiers ce jour d’avoir pu concrétiser cette action et aussi d’avoir pu obtenir la meilleure proposition d’assurance maladie privée pour les membres de Medcamer et leurs familles. En pratique, nos membres payeront une prime de 69 000 Frs CFA par an, soit environ6000 Frs par mois pour bénéficier d'une prise en charge allant jusqu’à 3 millions de Fcfa ! avec un ticket modérateur de 20% seulement. Oui vous avez bien entendu… Et notre ambition est d'élargir cette offre à tous les médecins du Cameroun, afin qu'ils puissent se prendre en charge avec sérénité en cas de maladie". C'est une nouvelle aventure qui commence.