Après dix-sept ans de mariage, Yannick Noah et Isabelle Camus ont décidé de faire leur vie chacun de leur côté après un confinement difficile. D’après les informations rapportées par le magazine « Voici » en kiosque ce vendredi 25 septembre, l’ancien tennisman et chanteur, Yannick Noah et sa femme, Isabelle Camus ne sont plus ensemble. S’ils se sont aimés dès le premier regard, des désaccords et un confinement compliqué ont eu raison de leur couple.

Des difficultés qui les ont même amenées à passer leurs vacances d’été chacun de leur côté. Selon « Voici », Isabelle Camus serait partie se ressourcer en Corse pendant quelques semaines, alors que Yannick Noah semblait être « au fond du gouffre », selon un proche du couple, au Pays basque. Isabelle Camus, la productrice de la série « Un Gars, Une Fille » serait à l’origine de leur séparation.

Elle aurait beaucoup souffert durant le confinement et n’aurait plus supporté un « quotidien pesant ». Cette décision n’est pas vraiment étonnante mais les fans le redoutaient. Depuis plusieurs semaines, le couple ne s’affichait plus ensemble sur les réseaux sociaux.

Leur dernière publication remontait au mois de juin dernier. Une photo dans laquelle toute la famille s’était réunie pour fêter l’anniversaire de leur fils Joalukas (16 ans).

Isabelle Camus avait écrit : « Il manque une partie de la famille, éparpillée à travers le monde, mais nous pensons à eux du fond du cœur ». A cette époque, il était impossible d’imaginer que le couple battait de l’aile.