Le Président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts (Capef) a rendu l'âme ce 22 septembre 2020 à Tunis.

Les secteurs de l’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts du Cameroun est en deuil. Joseph Roland Matta, le président de la Capef, la Chambre d’agriculture, des pêches, de l’élevage et des forêts du Cameroun a rendu l’âme ce 22 septembre 2020 à Tunis, de suite de maladie. Nommé par décret présidentiel du 8 mai 2020, le règne de Joseph Roland Matta à la tête de la Capef n’aura duré que 4 mois.

Temps largement insuffisant pour implémenter les défis à lui assignés : modernisation de la Capef, accélération des missions consultatives, de promotion économique et de formation processionnelle des acteurs des secteurs impartis, promotion de la qualité de la production et des ventes des filières agricoles, halieutiques, animale et faunique.

Egalement attendu du cahier de charge du défunt président de la Capef, le lancement effectif de la microfinance agricole, important levier financier pour les artisans, très petits, petits et moyens entreprises, sous tutelle ou partenaires de la Capef.

Âgé de 59 ans, Joseph Roland Matta achève prématurément une riche carrière professionnelle et politique. Originaire de Yokadouma, dans la Boumba et Ngoko, Région de l’Est Cameroun, le président de la Capef décédé détenait en effet plusieurs casquettes. Diplômé de l’Institut de formation aux métiers de tourisme et de l’hôtellerie de Gouvieux en France (Infath), Joseph Roland Matta a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur hôtelier: contrôleur de gestion de Sofitel-Roissy en France, Auditeur au Sofitel Mont-Febe, actuel hôtel Mont-Febe de Yaoundé, Directeur général de l’hôtel Mansa de Bertoua.

Le manager a par ailleurs occupé la fonction de Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des forêts et de la faune le 7 septembre 2007, Député de la Boumba et Ngoko, Maire de la Commune de Dimako, Sénateur de 2013 à 2018. Né le 13 février 1961 à Ngotto, Joseph Roland Matta était également membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc).