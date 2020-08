BELGIQUE :: Bruxelles: Décès du combattant Samuel Njufom:Message de condoléances des associations camerounaises :: BELGIUM

C’est avec beaucoup d’émotion et une grande tristesse que nous, CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine), le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), la Fondation MOUMIE, Action Solidaire Pour Marafa (ASMA), le CNI ( Collectif National contre l'impunité au Cameroun), ASI (Action Solidaire Internationale),le Mouvement de février 2008 au Cameroun, réunis au sein des associations patriotiques et combattantes camerounaises de Belgique avons appris, dans la journée d'hier (27 août 2020), le décès de notre compatriote et combattant de la liberté le Dr Samuel Njufom.

Samuel Njufom était une personnalité unanimement respectée au sein de la communauté camerounaise de Belgique. Il symbolisait avec force l’espoir d’un retour au Cameroun notre pays, libéré de toutes les coercitions inhumaines imposées par une dictature féroce sans précédente qui s’est imposée au peuple camerounais.

Son action engagée en faveur de la Restauration de la Démocratie bafouée, témoigne notamment de l’importance qu’il accordait à la nécessité de bâtir un Cameroun plus équitable et prospère pour les générations futures.

Le vide laissé par cette perte depuis le 26 août 2020 date de son décès à Bruxelles est immense pour notre combat et pour tous ses amis de lutte dont nous partageons ici la tristesse.

Son courage et sa ténacité face à la maladie resteront pour beaucoup d’entre nous un exemple.

En attendant le programme des obsèques, nous joignons notre voix à celles de millions de nos compatriotes pour adresser à toute sa famille politique, biologique et spirituelle, nos condoléances les plus sincères et profondément attristées.

Fait à Bruxelles le 27/08/2020

- Hugues SEUMO pour le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine),

- Ophilia BIH, pour le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

- Kadji Elie pour la Fondation MOUMIE,

- Fabrice Njayou pour Action Solidaire Pour Marafa (ASMA),

- Marcel Tchangue pour le CNI ( Collectif national contre l'impunité au Cameroun),

- Gisèle Emegue pour ASI (Action Solidaire Internationale)

- Oscar Waffo pour le Mouvement de février 2008 au Cameroun