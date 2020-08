FRANCE :: SUIVI DE L’OPÉRATION DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DE L’ARTISTE PRINCE AIMÉ :: FRANCE

Un bel élan a jailli en réaction au cri du cœur de cet artiste diffusé il y’a quelques jours sur les réseaux sociaux. Il réunit désormais des associations et bonnes volontés parmi les Camerounais de France.

Après notre rencontre avec l’artiste Prince Aimé, au nom de la Maison des Camerounais de France-Centre Franco/Camerounais, portant sur des modules de soutien en sa faveur, une concertation a, en effet, été engagée avec ces organisations sœurs.



Ainsi, l’Union des Camerounais de l’Etranger, notamment, et une étudiante assistante sociale, Vicky Bayong, ont joint leurs efforts à ceux de la MCF-CFC dans cet élan. Les résultats sont encourageants : un avocat a pris le dossier relatif à la situation administrative de Prince Aimé en main et travaille à obtenir un rendez-vous d’ici le 15 août en Préfecture afin d’accélérer son traitement ; Prince Aimé bénéficie désormais d’un accompagnement permanent, celui de Vicky Bayong, dont les compétences ont permis de compléter ledit dossier.

Sur les autres plans, artistique et professionnel, un suivi est également assuré et un compte-rendu publié à cet effet.

Seul, on va vite

Ensemble, on va loin