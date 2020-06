Enfants assassinés sous le règne de Paul Biya au Cameroun... Le cas de Eric Takou en 1991 à Douala :: CAMEROON

« S’il est inutile de revenir sur la rigueur de l’opération ville morte à Douala, il y a lieu de s’arrêter sur certains faits marquants qui ont entraîné des pertes en vies humaines de façon cruelle. En effet, le jeudi 16 mai 1991, les éléments du commissariat du 7ème arrondissement de Douala investissent le long de la rue du centre universitaire de Douala.

[…] Vers onze heures une légère altercation a lieu entre ces éléments et la population très présente dans la rue ce jour-là. Le Commissaire du 7ème arrondissement dégaine aussitôt son arme et s’apprête à tirer […].

A l’entrée du camp Sic de Bassa, il se heurte une fois de plus à une barricade qui, en fait, n’était plus une nouveauté. Notre Commissaire, la main sur la gâchette, sème la panique : c’est la débandade générale. Il se dirige vers un jeune garçon qu’il exécute à bout portant de deux balles, une dans la tête, et une au niveau du bras. Il s’agit bien du petit Takou Eric, né le 11 avril 1975, élève à l’Ecole bilingue de Maképé en classe de CM2 anglais ».

Le corps du jeune Takou sera promené dans un pousse-pousse à travers les rues de la capitale économique camerounaise et par la suite ramené au domicile dudit Commissaire, situé toujours au 7ème arrondissement, où attendait impatiemment une immense foule « enragée », prête à la « vendetta ».

Nicolas Tejoumessie,1991,Challenge Hebdo via le CODE