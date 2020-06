CORONAVIRUS AU CAMEROUN: 8 PERSONNES SUR 10 ONT PORTE LE VIRUS SANS LE SAVOIR :: CAMEROON

Ce sont des porteurs sains, passibles de propager le virus autant que les personnes présentant des symptômes.

C’est en effet ce que nous révèlent les spécialistes de la santé. Selon eux de nombreuses personnes ont contracté le coronavirus et en ont guéri sans s’en rendre.

«En réalité 8 camerounais sur 10 ont déjà été probablement atteints de coronavirus sans véritablement le savoir. C’est une forme de grippe dont les symptômes sont différents d’une personne à l’autre», nous fait savoir Dr Yoyo Nongang. Il est spécialiste en prévention et contrôle des infections appliquées au nouveau coronavirus. Selon le spécialiste, notre mode alimentaire est un atout de protection contre les ravages de la covid 19. «Nous mangeons bio et cela renforce notre système immunitaire.On peut être porteur sain parce que notre nutrition booste notre système immunitaire.», indique Dr Ngongang.

Selon les données scientifiques, lors des changements de saison, le virus de la grippe se propage assez rapidement. Se basant sur ces chiffres et sur la propagation rapide du coronavirus, 8 camerounais sur 10 auraient été malades sans le savoir.

Ces malades qui s’ignorent appelés porteurs sains, sont très contagieux; à l’exemple des enfants ou des adolescents qui sont des vecteurs. Ils peuvent avoir le germe ou le virus en eux, le transmettre et ne manifester aucun signe clinique de la maladie.

Les porteurs sains sont des cas à craindre car ils propagent le virus à grande ampleur sans s’en rendre compte. «Quand on est quelqu’un qui est symptomatique c’est à dire qu’on a des signes d’une quelconque maladie, on fait beaucoup plus attention. Mais, celui qui est asymptomatique est susceptible de propager inconsciemment le virus.».

Ces chiffres forts révélateurs sont inquiétants au-delà du fait que le patient zéro n’a pas été identifié, les mesures barrières continuent d’être foulées aux pieds dans des espaces publics. Les personnes qui portent le masque se comptent sur le bout des doigts, l’impossible respect de la distanciation physique dans ces espaces est de mise. Or avec ou sans symptôme, une personne atteinte de Covid-19 contamine en moyenne 3 autres personnes.

Il faut dire que le Cameroun est désormais présenté comme l’épicentre de la pandémie de coronavirus en Afrique centrale. On enregistre parfois plus de 200 personnes contaminées par jour. Le Cameroun compte à nos jours 8929 cas confirmés, 4836 guéris, 208 décès.