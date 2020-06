CAMEROUN :: Candidatures pour l’accès à la Fonction publique : Désormais possibles en ligne :: CAMEROON

La dématérialisation des dossiers de candidature prend effet dès ce lundi à partir de la plateforme

Les queues pour déposer un dossier de candidature à la Fonction publique, c’est terminé. Dès ce lundi 8 juin, il sera possible pour les usagers de constituer leur dossier, de le déposer où qu’ils se trouvent. Cette magie est possible grâce à la plateforme . Dans une note d’information signée hier, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra), Joseph LE, annonce que cela sera opérationnel dès ce jour.

En effet, cette plateforme permet « la réception et l’enregistrement des candidatures à travers le renseignement du formulaire d’inscription, la fourniture numérique des pièces requises, l’obtention du quitus de l’administration pour le paiement des frais de candidature », renseigne la note.

En clair, nulle obligation d’effectuer le déplacement physique vers un centre pour postuler aux divers concours organisés par le Minfopra. Par ailleurs, précise la note, « cette plateforme communiquera systématiquement aux candidats enregistrés les informations pratiques sur l’organisation du concours postulé notamment les dates, centre et salle d’examen, ainsi que les admissibilités ou les résultats définitifs ».

Toutefois, le dépôt du dossier physique reste possible. Dans ce cas, cela se fera « exclusivement dans les délégations régionales du Minfopra », conformément aux prescriptions des arrêtés portant ouverture des concours concernés et dans le respect des mesures barrières ».

La dématérialisation ne s’en tient pas à la candidature. Après les admissions définitives, « la procédure simplifiée d’intégration dans les différents cadres permettra la prise de service, le dépôt et la numérisation des documents physiques, la délivrance des actes de recrutement et la prise en charge des nouvelles recrues dans des délais réduits », précise la note.

Cette démarche permet, la rationalisation et la simplification du processus, autant que la réduction du contentieux lié à la gestion des candidatures et l’amélioration de la prise en charge des nouvelles recrues .