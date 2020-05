Entreprises et établissements publics : Les directeurs généraux les mieux payés au Cameroun :: CAMEROON

Les arrêtés portant classification des entreprises et établissements publics camerounais permettent de voir clair sur le traitement salarial des patrons de Sonara, SNH, Camtel, Sodecoton, Alucam ou encore Cnps et Feicom.

11 mois après la signature des décrets du président de la République fixant les catégories d’établissements et d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants, l’on est désormais fixé sur le traitement mensuel de ceux-ci. En effet, le 4 mai 2020, le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze a signé deux arrêtés qui classifient en cinq catégories les 35 entreprises d’une part et les 74 établissements publics d’autre part répertoriés au Cameroun.

Au-delà d’une simple catégorisation, les textes du Minfi permettent d’harmoniser les revenus mensuels des mandataires sociaux (DG, DGA, PCA) sur la base du chiffre d’affaires ou du budget réalisé lors des trois derniers exercices fiscaux. Ainsi donc, la Société nationale de raffinage (Sonara), la Société de développement du coton (Sodecoton), Cameroon Telecommunications (Camtel), Aluminium du Cameroun (Alucam) et la Société nationale des hydrocarbures (SNH) sont les entreprises ayant réalisé les meilleurs chiffres d’affaires ; tandis que la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) et le Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale (Feicom) sont le premiers des établissements publics en terme de budget annuel.

Pour les deux entités, le chiffre d’affaires ou budget moyen est supérieur à 100 milliards de FCFA. Ce qui les classe dans la première catégorie. Les directeurs généraux de ces entités deviennent de fait les mieux payés de tous. Il s’agit plus précisément de Claude Simo Njonou (Sonara), Mohamadou Bayero (Sodecoton), Judith Yah Sunday épse Achidi (Camtel), Alain Malong (Alucam), Adolphe Moudiki (SNH), Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo (Cnps) et Philippe Camille Akoa (Feicom).

Salaires et avantages

Leur salaire de base est fixé à 0,006% (entreprises publics) et à 0,003 % (établissements publics) de la borne inférieure de ladite catégorie. Calculette en main, ils devraient avoir des salaires de base respectifs 3 et 6 millions de FCFA. En y ajoutant les éléments de salaire dont allocations en carburant, eau/ électricité, domestiques, téléphones, indemnités de logement, de responsabilité de représentation et des hôtels particuliers, cela fait un montant mensuel global de 13 557 143 FCFA pour les DG d’entreprises, et 7 028 571 FCFA pour les DG d’établissements publics. A côté, ces dirigeants bénéficient également des avantages tels qu’un véhicule de fonction, des gardiens de jour et de nuit, la prise en charge médicale et d’équipements, des frais de missions et les primes de fin de mandat, entre autres.

Les directeurs généraux adjoints (DGA) et les présidents des conseils d’administration (PCA) ont également vu leur traitement mensuel s’harmoniser. Restant dans la première catégorie, la rémunération et les indemnités pour les DGA sont fixées à 10 964 286 FCFA (entreprises publiques) et 5 857 143 FCFA (établissements publics).

Les PCA dans cette catégorie perçoivent respectivement 3 205 000 FCFA et 2 166 6667 de FCFA. Les mandataires sociaux à la tête des catégories inférieures bénéficient quant à eux des traitements proportionnels au chiffre d’affaire ou du budget réalisé lors des trois derniers exercices fiscaux.