Covid-219: La Belgique ferme ses frontières :: BELGIUM

La Belgique a décidé vendredi de fermer ses frontières à tout déplacement «non essentiel» afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Concrètement le trafic du fret et des camions reste autorisé, ainsi que le retour de l’étranger des ressortissants belges. Une décision prise avec les cinq pays concernés : France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg et Royaume-Uni.

Selon Pieter De Crem, le ministre des Affaires étrangères, chaque infraction sera strictement sanctionnée. Le Comité fédéral de Coordination (COFECO) dirigé par le Centre de crise est chargé d’exécuter ces mesures.

Des contrôles sont organisés depuis hier (vendredi, 21/03/2020, ndlr), à 15h00, aux postes-frontières du pays pour détecter les déplacements jugés non-essentiels dans le cadre des mesures de confinement liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Les déplacements vers les résidences secondaires sur le territoire belge sont par ailleurs interdits, a annoncé le cabinet du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem.

Les contrôles sont effectués tant sur les voies routières que dans les ports, aéroports et gares d'arrêt des trains internationaux, a précisé le commissaire général de la police fédérale, Mark De Mesmaeker, lors d'un point presse.

Les sanctions en cas de non-respect de ces mesures peuvent aller jusqu'à 4.000 euros d'amende et/ou trois mois de prison, a précisé le commissaire général de la police fédérale.

Pour simplifier les contrôles, la police demande aux travailleurs transfrontaliers de se munir d'une attestation de leur employeur pour justifier tout déplacement essentiel.

À ce jour, la Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a enregistré 2 815 cas confirmés de coronavirus, et 67 décès.

Ecoles, bars et restaurants sont fermés depuis une semaine et des restrictions de déplacements et ouvertures de commerce encore plus limitées sont en vigueur depuis mercredi midi jusqu'au 5 avril