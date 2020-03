CAMEROUN :: Coronavirus : Quatre nouveaux cas confirmés :: CAMEROON

Face à la presse hier après-midi à Yaoundé, le ministre de la Santé publique a indiqué que la situation est certes préoccupante, mais elle est sous contrôle.

Quatre cas de plus. Le dispositif de surveillance et de riposte épidémiologique mis en place par l’Etat depuis février est en alerte. Et chaque jour, tout est mis en œuvre afin que le pays n’enregistre plus un nouveau cas. L’heure n’est donc pas à la panique à travers la ruée vers les espaces commerciaux pour l’approvisionnement ou encore vers l’achat et le port des masques. Mais au respect scrupuleux des règles d’hygiène, en limitant les déplacements et en évitant tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la grippe.

Ces assurances sont du Dr Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique. Au lendemain de la publication des 13 mesures fortes prises par le président de la République, Paul Biya pour protéger les Camerounais, le ministre est monté au créneau pour informer l’opinion publique de l’évolution de la maladie. Selon le Dr Manaouda Malachie en effet, en l’espace de 12 jours, le Cameroun est parti d’une situation vierge à une situation suffisamment préoccupante. Il a donc appelé l’ensemble de la communauté à se mobiliser autour d’un seul objectif : celui de barrer la route, « mieux nous débarrasser du nouveau coronavirus.»

Cette mobilisation appelle ainsi chacun où qu’il soit, à se sentir concerné par les mesures préventives de ce Covid-19. Car en 24 heures, le pays a enregistré trois nouveaux cas, deux à Bafoussam dans la région de l’Ouest et l’autre à Yaoundé. Hier soir sur le plateau du journal télévisé de la CRTV, le Minsanté a annoncé la confirmation d’un 14e cas. Tous ces patients bénéficient d’une prise en charge adéquate dans les structures agréées. La majorité des citoyens étant épargnée, le ministre a, une fois de plus saisi l’occasion pour en appeler au respect des consignes et prescriptions d’hygiène vulgarisées.

Ce n’est qu’à ce prix, a-t-il insisté, que l’on pourra à coup sûr expulser ce tueur international du Cameroun. Au plan sanitaire, le Dr Manaouda Malachie révèle que les efforts sont consentis et se poursuivront en matière de surveillance épidémiologique. Le système est d’ailleurs renforcé au quotidien par le déploiement de moyens humains et logistiques à même de prémunir le triangle national d’une « invasion » du coronavirus. C’est d’ailleurs cette mobilisation qui a permis de capter des cas confirmés avant toute opportunité de contact avec d’autres citoyens.

Et sur un autre plan, des efforts sont menés en matière de suivi des personnes qui auraient été en relation avec les cas confirmés. Les opérations de traçage de ces derniers ont permis à ses équipes de mettre la main sur 287 personnes, malgré certaines réticences. 27 autres passagers des vols des 7 et 14 mars dernier des compagnies Air France et Bruxels Airlines se sont déjà signalés au 1510.

Selon le ministre de la Santé publique, ce numéro reçoit près de 100 appels par jour. Pour répondre efficacement à une éventuelle augmentation du nombre de cas, des sites et salles d’isolement ont été ciblés sur l’étendue du territoire. Des équipes d’investigation et d’intervention rapides sont déployées dans le pays pour une recherche active des cas.

La décontamination des sites et la sensibilisation des communautés est également en cours. Comme pour confirmer l’état d’alerte du Cameroun face à ce virus qui a déjà fait plus de 7000 morts dans le monde.