MONDE ENTIER :: Quand Corona virus révèle le visage hideux de certains humains. La colère de Yolande Tankeu :: WORLD

Des vidéos circulent sur la toile et provoquent plus que de la stupéfaction. On peut voir un homme dans le métro qui, croyant être à l'abri des regards, prend la salive de sa bouche pour entacher la colonne que touchent les passagers.

Dans une autre vidéo, on montre un monsieur qui semble laisser sans vergogne sa salive sur les caddies du supermarché. Dans une troisième vidéo, il apparaît un employé de la boulangerie en train de mettre sa salive sur le pain qui sera servi aux clients.

Loin de ces scènes on ne peut plus cruelles, on observe chaque jour dans les supermarchés des individus se livrer à des bagarres parfois absurdes pour le papier hygiénique ou encore pour d'autres denrées devenues rares.

Par les temps qui courent où survivre devient la toile de fond de chaque existence, autant on peut admirer la chaîne de solidarité qui se crée à l'instar des voisins qui prennent soin de leurs voisins atteints du Corona, autant on peut aussi déplorer un côté sombre qui surgit chez certains et les pousse à afficher un manque d'humanisme criard.

Comment ne pas être révolté lorsque la peur crée chez certains des élans de discrimination et de racisme comme nous le montre une vidéo dans laquelle un homme d'origine asiatique est poussé à quitter le métro parce qu'une passagère la soupçonne d'être porteur de virus ?