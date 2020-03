ÉTATS-UNIS :: Cinéma (Hollywood): Peter Mensah la fierté africaine d'Hollywood :: UNITED STATES

Né le 27 août 1959,Peter Oséi Mensah fait aujourd'hui partie des grosses stars hollywoodiennes du cinéma. Avec aujourd'hui à son actif plus vingt longs métrages à succès et de séries ,l'acteur et interprète canado-ghanéen est une immense fierté pour le continent africain et le septième art dans le monde.

Cinéaste aux immenses qualités d'acteur doublées de celles d’interprète, Peter Oséi Mensah a réussi à faire son trou dans la jungle hollywoodienne. Si bien qu'à 60 ans, celui qui a opté pour la nationalité canadienne à côté de celle de ses origines ( le Ghana ) est au sommet de son art .Il crevé l'écran avec les films qui sont sur ces7 apps de streaming qui sont : 300 et Les Larmes du Soleil" et incarner le personnage d'Œnomaüs dans la série télévisée "Spartacus : Le Sang des gladiateurs", sa préquelle "Spartacus : Les Dieux de l'arène", et dans "Spartacus : Vengeance". L'acteur ghanéen a également prêté sa voix et son physique au personnage de Dead Space le sergent Zach Hammond.

Un acteur prolifique

En quête perpétuelle de perfection, Peter Mensah est toujours ouvert à de nouveaux challenges. Ce qui fait de lui un des acteurs les plus prolifiques au monde. Tant sa filmographie est fort étoffée. En effet en seulement 19 ans de carrière ,cette star africaine tient dans son escarcelle 21 films de haut vol. Depuis ,"le train de l'enfer :Hugh" ( 1998) en passant par "Les Larmes du Soleil : Commandant Terwase (2003), "Hidalgo : Jaffa"( 2004),300 : le Messager" ( 2006) jusqu'à "Avatar : chef du « Clan des chevaux "(2009) ,"300 : La Naissance d'un Empire : l'entraîneur d'Artémise et le messager perse"(2014) et "Le Roi Scorpion 5 : Le Livre des âmes (en) : Nebserek" ( 2018),Peter Mensah n'a fait que renforcer son patrimoine filmographique et confirmer son talent.

Un florilège de séries

Polyvalent à souhait, Peter Oséi Mensah a génie pour performer tant dans les longs métrages que les courts.D'ailleurs à côté de la longue liste de longs métrages ,il détient une bonne vingtaine de séries télévisées également. Nous citerons parmi elles," Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor : général Perry" (2 épisodes, 2008)," Flynn : capitaine des forces spéciales" (2010), Spartacus ( 2010, 2011,2012) sans oublier " Midnight, Texas (épisode ) : Lemuel Bridger" ( 2017) et " Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (épisode 14, 15, 18, 19, 20, 21) : Qovas"( 2018).

Même si, Peter Oséi Mensah court encore après ses premières grosses distinctions et récompenses personnelles,il faut souligner que tous ses films ont eux remporté des prix et reçu des nominations.

D'autres faits intrigants à son sujet

Outre son physique, sa carrière et sa famille, voici quelques faits intéressants supplémentaires sur cet acteur.

.Il est un expert en arts martiaux

Depuis l'âge de 6 ans, cet acteur s'entraîne aux arts martiaux. Cela fait partie de la routine d'entraînement de Peter Mensah. Il n'est pas étonnant qu'il puisse gérer des films et des émissions de télévision qui jouent beaucoup de rôles d'action qui nécessitent d'excellentes compétences de combat. Par exemple, son rôle d'Oenomaus dans Spartacus reflète l'expertise de Peter Mensah en arts martiaux.

2. C'est un athlète

En plus de l'art dramatique et des arts martiaux, l'entraînement de Peter Mensah comprend la participation à des événements sur le terrain et sur piste tels que le triple saut, le saut en longueur et la course à pied (400 et 800 mètres). Il n'est pas étonnant qu'il parvienne à rester assez jeune même dans sa 60e année. Beaucoup de gens ont toujours réfléchi sur Peter Mensah et pourquoi il est l'une des stars de renom à Hollywood. Maintenant qu'ils ont la réponse, ils peuvent facilement dire pourquoi il peut exécuter certains rôles pour lesquels il a été parfaitement casté. Sa carrière a prospéré, et c'est une leçon que la poursuite d'une carrière de rêve est enrichissante et gratifiante.