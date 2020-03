CAMEROUN :: 8 morts dans une attaque terroriste à Galim :: CAMEROON

Des hommes armés ont fait irruption dans cet arrondissement samedi soir vers 19h30.

Drame dans l’arrondissement de Galim, département des Bamboutos, le weekend dernier. Selon des explications fournies par le sous-préfet de Galim, Daniel Evoum, vers 19h30 ce samedi soir, un groupe d’assaillants a attaqué simultanément la brigade de gendarmerie et le poste de sécurité publique de Galim. Cette attaque terroriste a duré plus d’une heure et trente minutes, et c’est sensiblement aux environs de 22h que le calme a commencé à régner dans la ville avec le retrait des membres de ce groupe armé par les canaux et corridors bien souvent utilisés par ces derniers.

Le bilan de cette attaque est assez lourd. Quatre éléments des forces de maintien de l’ordre ont perdu la vie. Il s’agit de deux gendarmes, des femmes, nouvellement affectées dans cette ville et deux policiers dont un gardien de la paix principal et un inspecteur de police premier grade. Quatre civils ont également trouvé la mort.

On dénombre en outre des blessés. Le renfort venu de Bafoussam a permis de ramener le calme dans la ville, tandis que les opérations de ratissage se poursuivent. Le gouverneur Augustine Awa Fonka accompagné de son état-major s’est rendu sur les lieux hier pour réconforter les troupes sur place.

Il s’est également rendu à Kouoptamo, dans le département du Noun hier dimanche pour les obsèques du policier Nsangou Seidou inhumé dans son village natal .