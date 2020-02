MESSAGE DU PRESIDENT ERIC NGUEMALEU A LA JEUNESSE CAMEROUNAISE :: CAMEROON

Chers jeunes compatriotes, Permettez-moi, en ma qualité d’Administrateur délégué de l’asbl Solidarité Universelle, de m’adresser, une fois encore à vous, à l’occasion de la célébration de la 54ième fête de la jeunesse.

Ces trois dernières années ont été particulièrement difficiles pour la jeunesse Camerounaise.

Comment oublier, que depuis plus de trois années, les jeunes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ne fréquentent plus l’école, ne peuvent manger à leur faim, se soigner.etc. En un mot, ne peuvent avoir une vie conforme à la dignité humaine.

Les affrontements sanglants, dans ces régions de notre pays, entre les sécessionnistes et l’armée gouvernementale ont, non seulement, causé la mort de plus de 3000 personnes, mais aussi le déplacement de nombreuses personnes. Plusieurs organisations non gouvernementales, évoquent près de 500.000 déplacés internes, et environ 200.000 Camerounais refugiés au Nigéria voisin. L’Organisation des Nations Unies chiffrait en Novembre 2018 déjà plus de 330 écoles fermées dans ces régions avec une menace directe de la non scolarité de près de 250.000 élèves. Les civils, particulièrement les jeunes paient le prix fort de cette crise.

Du fait de cette nébuleuse, de jeunes filles adolescentes déplacées, dans les grandes agglomérations du pays, particulièrement à Douala, se prostituent pour 500 fcfa, au vu et au su de tout le monde pour survivre, et avec l’inversement des rôles, prennent désormais en charge parents,

aînés garçons et cadets.

Et comme si cela ne suffisait pas, les violences meurtrières, en milieu scolaire, en ce début d’année 2020 ont créé la panique dans les quelques écoles encore fréquentables de la République.

Aujourd’hui, nous assistons à la banalisation de la violence en milieu scolaire, certains élèves se promènent avec des couteaux dans les sacs, comme des vendeurs de soya à la briqueterie, et d’autres se sont transformés en dealers du chanvre indien, comme dans les séries Hollywoodiennes, et tout ceci avec des morts d’hommes comme cerises sur le gâteau.

A qui donc la faute ? Aux parents surnuméraires, qui sont parfois dans l’impossibilité psychologique et financière de suivre les enfants ? A l’Etat qui ne prend pas les mesures idoines pour équiper les écoles du minimum (bibliothèques, centre médical, salle des NTIC, caméras dissuasives, salles de sports et de loisirs…), pour désengorger les classes, en évitant ainsi les classes sardines? A la société (par exemple, quel message, certains responsables de boîtes de nuits, qui laissent entrer des adolescents dans leurs établissements, et pire, même en période scolaire

souhaitent transmettre)? Aux chaines de télévisions occidentales, qui se vulgarisent comme du pain (canal horizon à 5000 fcfa par mois au Cameroun, tandis que, même en Europe l’abonnement mensuel n’est pas loin de 100 euros) et proposent les programmes parfois violents, un modèle de vie en déphasage total avec les mœurs du pays ? Aux enseignants paupérisés, qui pour certains, aujourd’hui exercent ce métier, juste pour ne pas rester au quartier ? A nos hommes politiques qui n’arrivent pas à s’asseoir autour d’une même table pour faire passer l’intérêt suprême de la nation en lieu et place de leurs intérêts égoïstes ?

Le Président de la République Paul Biya, le Président du MRC, le professeur Maurice Kamto et le leader séparatiste Sisiku Julius Ayuk Tabe, doivent trouver le moyen de dialoguer, afin de baisser les tensions et faire cesser l’escalade, pour assurer à la jeunesse Camerounaise, un avenir meilleur.

A l’image, des rencontres des trois grands (Churchill, Staline et Roosevelt) à Téhéran en Iran en 1943, et à Yalta en Crimée en 1945, qui ont, dans un premier temps permis la création de l’ONU et dans un second temps, la fin de la seconde guerre mondiale après six longues années, la jeunesse Camerounaise vous exhortent à marquer, vous aussi, l’histoire de notre jeune nation, de vos empreintes.

A vous mes jeunes compatriotes, qui vivez dans le doute et la peur du lendemain, je vous exhorte à garder espoir et foi à un lendemain meilleur. Même si l’avenir semble sombre aujourd’hui, il s’éclaircira dans un avenir proche.

Ne vous ne refugiez surtout pas dans la consommation de stupéfiants, ni dans la consommation abusive d’alcool dans ces moments difficiles.

Nous attirons également votre attention, chers jeunes, à l’utilisation responsable des réseaux sociaux, de sorte à n’avoir aucun regret dans votre vie future.

Depuis environs deux décennies, en conformité avec nos prérogatives, qui sont entre autres la sensibilisation et l’éducation à la santé, en occident et en Afrique, l’information sur la législation, le conseil, l’écoute.etc. à l’endroit de notre public cible, nous avons tant bien que mal, avec les outils, en notre possession, donné le maximum de conseils à la jeunesse.

Nos efforts dans la lutte contre le VIH-SIDA, sont bien suivis par la jeunesse qui se comporte, sexuellement, de manière plus responsable, ce qui, à côté des traitements antirétroviraux, explique le net recul de la pandémie.

Toutefois, nous sommes conscients que le combat à l’éradication totale de cette maladie est loin d’être terminé. Il faut rester vigilant, et prendre le temps, même une fois par année de faire un bilan de santé. Le corps humain est comme une voiture, qu’il faut entretenir, et comme toute voiture, il doit aller au contrôle technique une fois l’année pour rassurer, non seulement son chauffeur, mais aussi les autres usagers de la route.

Une pensée particulière à ces jeunes étudiants Camerounais, encore bloqués à Wuhan, en Chine suite à l’épidémie Coronovirus, qui sont non seulement confiner, mais se sentent également abandonner par le gouvernement.

Une pensée à cette jeunesse silencieuse dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, à ces jeunes filles victimes de viols et sans secours.

Une minute de silence pour Njomi Tchakounté Boris Kevin, jeune enseignant de 26 ans, poignardé à mort, à la fleur de l’âge par son élève au Lycée de Nkolbisson de Yaoundé.

Nous invitons une fois encore les personnes disponibles et de bonnes volontés d’appuyer nos actions, de proposer, de critiquer par le canal de notre boîte mail soliuni@yahoo.fr

Bonne fête de la jeunesse

Pour l’asbl Solidarité Universelle

Eric Nguemaleu

Politiste-Juriste

Spécialiste des droits de l’homme.

Administrateur Délégué