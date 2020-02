CAMEROUN :: Yaoundé : 02 enfants meurent de noyade devant le PM Dion Ngute :: CAMEROON

Deux enfants sont morts des suites de noyade. C'était hier, dimanche 02 février 2020, au Lac municipal de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Suite à cette tragédie, le Premier ministre camerounais, Dion Joseph Ngute qui habite à proximité du lac municipal, est sorti du luxe de sa résidence de fonction, venir vivre le drame.

Les corps inertes des deux enfants ont par la suite, été sortis des eaux, par les militaires du corps national des sapeurs pompiers.



Si les circonstances et les causes de cette noyade meurtrière ne sont pas encore inconnues, l'on indique qu'au moment de leur noyade, les deux enfants n'ont pas eu la chance d'avoir des piroguiers à proximité, et que leur noyade aurait été signalée par un passant non nageur qui aurait alors sonné l'alerte.

Les enquêtes sont en cours pour déterminer les origines de ce drame.