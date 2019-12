CAMEROUN :: CHAN 2020 et CAN Total 2021: Le Mintoul active les infrastructures d’Hébergement et de Restauration. :: CAMEROON

Le Cameroun grand pays de sports et de grands sportifs accueillera la CHAN en 2020 et la CAN Totale en 2021.

Comme dit le proverbe « Qui veut aller loin ménage sa monture ». C’est avec cet esprit que le Mintoul a organisé un voyage de presse pour toucher du doigt la réalité ; voir dans quel état se trouve ces hôtels, si le standing édicté par la CAF est respecté avant même les visites d’inspection qui s’annoncent ; le cap a été mis sur les villes de Douala, Limbé, Buéa et Bafoussam. Il s’agit des infrastructures hôtelières devant recevoir les délégations officielles de la CAF et les équipes nationales qui vont participer à ces deux fêtes du football africain.



Le premier arrêt sur Douala la capitale économique qui abritera une poule. Le KRYSTAL PALACE DOUALA dont l’ouverture officielle est imminente, l’hôtel AKWA PALACE, l’hôtel la Falaise de Bonapriso et Rabingha Hotel de Douala. Tous ces hôtels disposent de centaines de chambres toutes d'une terrasse avec vue sur la ville et présentent un confort et un design moderne, toutes climatisées et équipées de TV couleur par satellite. Des piscines prêtes à accueillir la totalité des clients de l'hôtel, restaurant et minibar, téléphone direct, connexion internet (GRATUITE) et WIFI. Notons que certains ont plus de chambres et de restaurants que d’autres mais le standing et le confort y sont.

Les hôtels du sud-ouest affichent fière allure malgré les conditions de vie et de sécurité un peu précaires. Dans la ville de Limbé par exemple, Fini Hotel, Splendeur Hotel, Atlantic rayonnent d’éclat. Il n’ya pas de quoi s’inquiéter pour l’accueil des délégations officielles qui vont séjourner nous ont rassuré les équipes des promoteurs de ces structures. De Limbé comme à Buéa où deux hôtels ont été visités à savoir Parliamentary Hotel et le Mountain Hotel, la satisfaction est perceptible. Plus de peur que de mal. Tous ces hôtels du Sud-Ouest comptent des centaines de chambres, piscine, restaurant, bars, wifi gratuit, salles de sports etc. Le standing est au grand complet avec volet sécuritaire très relevé.

Bafoussam ne dit pas son dernier mot avec ses hôtels de luxe aux standards internationaux. L’hôtel de TAGIDOR GARDEN PALACE et l’hôtel la Valée de BANA (LVB) fondent leurs arguments sur leur capacité d’accueil, 100 chambres environ pour chaque hôtel, piscine, restaurant, bars, wifi gratuit, salles de sports etc. Rien à envier aux autres grands hôtels, les structures d’hébergement et de restauration de la ville de Bafoussam ont la capacité technique et quantitative à abriter les délégations de la CAF et des équipes qualifiées à ces deux compétions.

C’est avec un engagement ferme que le ministre du Tourisme et des Loisirs Bello Bouba Maïgari , pour éviter les désagréments de dernière minute, veut se rassurer de l’effectivité de ces infrastructures hôtelières du domaine de l’hébergement et de la restauration, car le tourisme touche d’autres secteurs d’activités. Et pour aller plus loin, le Mintoul envisage organiser les ateliers de renforcement des Capacités des professionnels du Tourisme au sens large pour être au top ; l’aménagement , le réaménagement et la réhabilitation de ces sites.