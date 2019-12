FRANCE :: AKOA PAULIN (NKUL NAM) ANCIEN PRODUCTEUR DE MUSIQUE AU CŒUR D'UN SCANDALE FAMILIALE EN EUROPE :: FRANCE

KRISTHIA Love artiste musicienne dans l’Est de la France soucieuse du bien être de sa famille avec un coeur maternel, fait venir en Europe sa sœur cadette Koa Calixte et l’un de ses petits frères (Année 2012).

Le but étant d’aider ces dernièrs à quitter la misère ambiante pour une vie meilleure en occident. Mais cette dernière(Koa Calixte) , logé chez sa sœur a le temps d'apprécier, et d’envier avec jalousie sa sœur ainée.



Et fort de cette envie, elle va nouer sans vergogne une relation qui démarre par un sabotage chez le conjoint de sa sœur.

Petit à petit va naître une complicité entre un monstre et la petite Koa Calixte.

Au-delà du sabotage, les 2 Boureaux vont d’ailleurs utiliser la chambre conjugale pour leur basse besogne, toutes les fois que celle-ci va travailler et ceci pendant près de 6 mois, sans que personne ne s’émeut.



Plutard, la jeune Koa Calixte va tomber enceinte et c’est à ce niveau que les 2 décident de se débarrasser de la sœur ainée par empoisonnement fourni par Nkul Nam, heureusement que ce plan a été déjoué par la grâce divine (Nkul Nam l’ayant avoué plutard).

Toute naïve et n’étant au courant de rien, KRHISTIA LOVE de retour au travail un soir, retrouvera les 2 amants sur le lit conjugal. Cette dernière subira un malaise qui l’a conduit 3 semaines voir 1 mois dans le coma, au risque de perdre ses enfants qui d’ailleurs observaient des comportements bizarres de leur tantine mais n’avait pas le courage ni le réflexe d’alerter maman au vu de leur éducation stricte et respectueuse.



Les 2 idylles ayant été surpris vont s’enfuir par la fenêtre en laissant la victime à elle seule. Quelle cruauté ?

C’est alors qu’elle sera prise en charge par les secours suite à l’appel effectué par les enfants de retour de l’école.

Nkul Nam et Koa Calixte vont ainsi retrouver refuge à Strasbourg et bien accueillit par Gisèle MBARGA (La Saoudienne) la sœur cadette de Nkul IVOU en attendant de trouver un point de chute définitif.



Plutard les 2 retrouveront définitivement un point de chute à Paris où ils vivent en concubinage et va naître un premier enfant autiste conçu dans le lit conjugal de la grande sœur, et un 2ème enfant plutard.



Toujours envieuse et ayant pour modèle sa grande sœur musicienne, Nkul Nam décide aussi de mettre sa copine Koa Calixe (KC LABELLA) en studio dans l’unique objectif de concurrencer KRHISTIA Love et semer le désordre et la zizanie entre le 2 sœurs.

Cette dernière mal intentionnée et sous le coups de son amant n’effectuera que des plagias en studio pour ne jamais réaliser un seul véritable album, car n’ayant ni la voix, ni le talent, ni l’expérience dans le domaine musicale (Nous sommes en 2015).



C’est ainsi que le grand gourou Nkul Nam va semer le désordre au sein de la famille à travers mensonges, commérages, escroqueries, coup bas, sorcelleries dans le seul but de noircir KRHISTIA Love et de se blanchir (au lieu d’avouer ses atrocités) avec pour effet immédiat le décès de maman EBONGO Thérèse qui n’a pas pu supporter cette trahison vis-à-vis de sa fille KRHISTHIA Love, qu’elle estime avoir assez donner pour relever cette famille.



Entre temps et à chaque sortie de KHRISTHIA Love, NKUL NAM multiplie des campagnes de sabotages pour nuire à cette dernière.

Joint au téléphone, le sieur NKUL NAM (AKOA Paulin) n’a pas voulu s’exprimer à ce sujet si sensible et a préféré rester dans son orgueil honteux.

En 2012 arrivée de Koa CALIXTE Alias KC LABELLA chez sa grande soeur



Dommage que par un tel comportement d’un sexagénaire, et de surcroit un homme de culture, la famille et les deux sœurs restent entièrement divisées.