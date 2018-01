CÃ”TE D'IVOIRE :: Didier Drogba construit une Ã©cole dans un village ivoirien :: COTE D'IVOIRE

CÔTE D'IVOIRE :: Didier Drogba construit une école dans un village ivoirien :: COTE D'IVOIRE La fondation de l'international ivoirien Didier Drogba a construit une école primaire dans un village de Gagnoa, dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire.

L'école qui compte six salles de classe, une classe de maternelle, une cantine scolaire, des latrines scolaires, un terrain de football et trois maisons d'enseignants a été construit avec le soutien de Nestlé et de l'Initiative internationale de cacao (IIC)

L'ancienne star de football est très engagée pour les questions d'éducation des enfants de son pays.

L'école qui portera le nom de Didier Drogba accueillera plus de 350 élèves et se situe à Pokour-Kouamekro.