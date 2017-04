Le MRC et le peuple camerounais disent non au glissement du calendrier électoral prévu en 2018 ! :: CAMEROON Le MRC informe l’opinion nationale et internationale que son Président National Maurice KAMTO donne le lundi 10 avril 2017, à son siège sis au Dispensaire d’ODZA, à 10 heures 30 minutes précises, une conférence de presse sur le thème "LE MRC ET LE PEUPLE CAMEROUNAIS DISENT NON AU GLISSEMENT DU CALENDRIER ÉLECTORAL PRÉVU EN 2018 !".

#LEMRCET La communication.

PRESS RELEASECRM and the people of Cameroon say no to electoral shift for elections expected in 2018 !

CRM informs the nation and the international community that its President Maurice KAMTO will hold a press conference on the topic "CRM AND THE PEOPLE OF CAMEROON SAY NO TO ELECTORAL SHIFT FOR ELECTIONS EXPECTED IN 2018", on Monday 10th April 2017 as from 10:30 AM at the party headoffice behind Dispensaire ODZA.



Communication Team.

Contact : +237 677 89 31 04.

www.mrcparty.org