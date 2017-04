Brusselsgate - Match amical Cameroun Versus Guinée - Ma modeste contribution ! :: CAMEROON Bonjour Chers tous , Je vous présente ma modeste contribution suite aux scandales du match amical international Cameroun vs Guinée le mardi 28 mars 2017 au Parker hôtel de Bruxelles en Belgique.

#MatchAmical Dans un souci de simplicité, une fois de plus , je vous présente uniquement les points essentiels pour l'organisation d'un match amical international de football.

En Général :

A - Qui peut organiser un match amical international de football ?

En matière d'organisation de matches , le recours à des agents est autorisé par la FIFA (Art.1 du règlement FIFA relatif aux agents organisateurs de matches ).

L' Article 3 du même règlement stipule ce qui suit :

1. Pour l'organisation de matches entre équipes provenant de la même confédération (dans le cas du BrusselsGate : le Cameroun et la Guinée sont membres de la CAF ), les agents doivent être officiellement reconnus par la confédération en question ( ici la CAF )(cf. art. 16 al. 2 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA).

2. Les confédérations peuvent prévoir l'instauration d'une licence qui leur est propre.

2.2. Si une confédération a fait usage de cette compétence, un agent domicilié ou ayant ses bureaux principaux sur son territoire ne peut demander à obtenir une licence FIFA qu'une fois qu'il a obtenu la licence de cette confédération.

2.3. Si une confédération n'a pas prévu l'instauration d'une licence, l'agent peut de suite requérir la licence FIFA.

Sur ce point A , je note que c'est un agent de match licencié par la FIFA qui organisait ce match amical car la CAF ne délivre pas encore (à ma connaissance ! ) de licence CAF d'agent organisateur de match.

B- Quelles conditions faut-il réunir afin d'organiser un match amical international de football ?

Une fois de plus , dans un souci de simplicité , je vous présente uniquement les points essentiels :

a- la fédération ( X ) selon ses disponibilités et son calendrier , avant chaque date FIFA * ( * dates réservées par la FIFA pour les matches amicaux internationaux entre les équipes nationales et les clubs pros ou amateurs ) , délivre un mandat officiel à un agent de match licencié par la FIFA avec ses conditions ( date du match , lieu du match , cachet souhaité , nombre de personnes à prendre en charge , prise en charge souhaitée ou pas , demande d'un cachet ou pas etc.)

b- la fédération ( Y ) selon ses disponibilités et son calendrier , avant chaque date FIFA * ( dates réservées par la FIFA pour les matches amicaux internationaux entre les équipes nationales et les clubs pros ou amateurs ) , délivre un mandat officiel au même agent de match licencié par la FIFA ou à un autre agent de match FIFA avec ses conditions ( date du match , lieu du match , cachet souhaité , nombre de personnes à prendre en charge , prise en charge souhaitée ou pas , demande d'un cachet ou pas etc.)

c- l'agent de match ( Z) licencié par la FIFA qui a reçu les 02 mandats officiels des fédérations X et Y rédige le contrat dudit match amical international qui est accepté et signé par les différentes parties ( les 02 fédérations et l'agent de matches FIFA ) et il est fortement recommandé d'envoyer une copie du contrat du match amical international à la FIFA. C'est l'agent de match FIFA qui fera toutes les démarches administratives et techniques pour l'organisation dudit match amical ...

d- Les éléments les plus importants du contrat du match amical international de football sont :

la date du match et l'heure du coup d'envoi du match

le stade où se jouera le match , la ville , le pays

les joueurs connus et de renommées internationales que chaque équipe devra aligner le jour du match amical

la prise en charge des 2 fédérations (le nombre de personnes prises en charge , le transport aérien / terrestre local,l'hébergement en pension complète ( les chambres et les 3 repas/jour + la collation ), les facilités d’entraînements : Bus , terrains , boissons , sécurité ) , le cachet à verser à chaque fédération par l'agent de match ( quand il y a des cachets à verser ) , les choix des arbitres internationaux et leurs différents cachets , la commission de l'agent de match FIFA , la sécurité , les droits TV , la billetterie , les annonceurs avant et pendant le match...

Autre point très important : les investissements humains , matériels , financiers etc. mis en branle pour organiser un match amical international de football sont rentabilisés par les ventes des droits TV , la billetterie , les annonceurs...

Tout ce travail est fait des mois ou des années à l'avance dans les fédérations sportives professionnelles , structurées et très bien organisées.

d- Certains Cas vécus

Il arrive très régulièrement que les fédérations , surtout les fédérations Africaines à cause de l'absence de planification et de programmation, de leur amateurisme , leur incompétence, attendent la dernière minute pour valider un match amical et délivrer un mandat officiel à un agent de match FIFA pour l'organisation d'un match amical international de football contre une autre fédération africaine en Europe ou en Afrique.

Et pourtant les dates FIFA sont connues des mois et des années à l'avance.

L'agent de match FIFA est libre d'accepter ou de refuser de travailler dans l'urgence.

Quand il accepte , il devra tout faire dans la précipitation et dans l'urgence.

Dans ce cas , chaque fédération s'engage par écrit à prendre totalement en charge son groupe ( le transport aérien / terrestre local, l'hébergement en pension complète de son groupe ( les chambres et les 3 repas/jour + la collation ), les facilités d’entraînements : Bus , terrains d’entraînements, boissons , sécurité ) et chaque fédération verse à l'agent de match FIFA sa participation financière pour :

les frais d'organisation dudit match amical (les cachets des arbitres internationaux ,

la commission de l'agent de match FIFA ,

la sécurité ( police ) ,

les médecins urgentistes , les hôtesses ,

la location du stade où se jouera le match amical

la mise en place d'une billetterie à la dernière minute - et si possible les ventes des espaces publicitaires et la vente des droits TV...

Dans cette organisation dans l'urgence dont sont spécialistes les fédérations africaines , nous collaborons la plus part du temps avec des personnes physiques que les fédérations africaines nous présentent pour un accompagnement , des personnes physiques qui n'ont aucune expérience , aucune qualité , aucune compétence connue dans l'organisation à l'international des événements et des loisirs sportifs , cela complique sérieusement les projets d'organisations des matches amicaux internationaux de football...

Dans ce document , je ne vous dirai rien sur ce que peut rapporter positivement ou négativement au Cameroun ( à la Fédération Camerounaise de Football et à tous les Camerounais à travers le monde ) un match amical international de football réussi ou raté ( classement FIFA , rentrées financières des Droits TV, de la Billetterie , des annonceurs , la notoriété , les paris sportifs , la honte , l'humiliation , le mépris ...) , ce sera dans une prochaine modeste contribution...

LE CAS DU MATCH AMICAL CAMEROUN VS GUINEE DU 28 MARS 2017 A BRUXELLES ( BELGIQUE )

En ce qui concerne ce match , afin de comprendre , d'analyser et de dégager les responsabilités des uns et des autres , avant toute chose , il faudrait voir , lire et comprendre :

le contrat dudit match amical signé par les différentes parties ( les 2 fédérations sportives et l'agent de match FIFA ) afin de comprendre quelle partie avait la charge de la restauration et de l’hébergement des joueurs et du staff technique / administratif du Cameroun ; le transport aérien de la délégation Camerounaise …

coté Camerounais , il faudrait également questionner le fonctionnement , les interactions ( Fédération Camerounaise de Football , Ministère des Sports , Ministère des Finances etc.) et les différentes organisations administratives et techniques des équipes nationales , qui fait quoi ? Quand doit-il le faire ? Où doit-il et peut-il le faire ? Avec quels moyens matériels , humains et financiers ?

Il faudrait aussi et surtout voir et revoir la qualité , la compétence,le sérieux , le professionnalisme , la probité publique des hommes ou femmes en charge des organisations administratives et techniques des équipes nationales du Cameroun

il faudrait aussi questionner le nombre pléthorique des personnes prises en charge dans les stages des équipes nationales Camerounaises de football et des autres sports avant et pendant les matches amicaux et les compétions officielles.

Enfin , en toute modestie et sans aucune prétention , je dis une fois de plus que le tout football Camerounais est à CONSTRUIRE de la base au sommet.

A notre modeste niveau ,nous adressons chaque fois que nous le pouvons nos modestes suggestions , projets et offres de services aux décideurs du football Camerounais ( FECAFOOT , MINSEP , PM , PR CMR ).

Pour informations , De 1998 à 2016 ( en 18 années ) , nos agences basées en France ont déjà adressées plus de 600 offres de services et projets sportifs structurants aux décideurs du SPORT CAMEROUNAIS ( FEDERATIONS SPORTIVES, CLUBS , CNOSC,FEICOM,MINSEP,MINEDUC,MINAT,PM,SGPR, PR CMR ).

Aucun projet n'a été retenu en 18 années...

Sacré Cameroun !!!!!!

En ce qui concerne l'organisation des matches amicaux internationaux , de 1998 à 2016 ( en 18 années ) , nous avons transmis régulièrement à la Fédération Camerounaise de Football avec ampliations au MINSEP quatre (4) propositions de matches amicaux par année civile , ce qui fait un total de 72 propositions en 18 années pour des matches amicaux internationaux , aucune proposition n a été retenue même quand toutes les dépenses du Cameroun étaient prises en charge par nos agences pour l'organisation d' un match amical international ou un stage de préparation.

Sachant qu'il existe au Cameroun , une spécificité mondiale de double budgets ( FECAFOOT / MINSEP-MINFI ) pour les financements des mêmes événements sportifs ( matches amicaux internationaux , participations du Cameroun aux compétitions internationales ) mêmes quand lesdites compétitions sont prises en charge par les organisations sportives internationales ( FRANCOPHONIE , CAF , CIO , FIFA...).

Je sais de quoi je parle...

Connaissant tous les enjeux financiers et politiques , les positionnements des uns et des autres , la corruption , les trafics d'influence, l'affairisme , la mafia...nous ne sommes pas surpris par les scandales...

En ce qui concerne le BrusselsGate , les responsables sont déjà connus par la << Très Haute Hiérarchie >> mais aucun homme important de la Mafia ne sera puni dans le cercle Mafieux Camerounais qui gère le football Camerounais en particulier et le sport Camerounais en général...

Toujours sur le BrusselsGate de Mars 2017, tout ce qui se passe en ce moment au Cameroun dans les hautes sphères des décisions ( Réunions au MINSEP, PM , Présidence de la Rép. du Cameroun ), je vais citer Le Grand Prof Sociopolitiste Camerounais Claude ABE :<< c'est de la gesticulation institutionnelle >>* ( * que le Grand Prof explique comme étant l'art de faire semblant d’être en mouvements alors qu'on est sur place …).

Preuves de la gesticulation institutionnelle des décideurs Camerounais : les anciens décideurs de la CAF ou de la FIFA ou les Ministres Camerounais n'ignorent pas les problèmes de gouvernance, de mauvaises gestions du football Camerounais ,les rapports des diverses commissions ( Commission Mahop , Commissions CM Afrique du Sud 2010 , Brésil 2014 ...) attendent encore des sanctions des coupables dans des tiroirs du TCS , du PM et de la Présidence de la Rép. Du Cameroun , les décisions de justice rendues par des juridictions nationales ( CCA du CNOSC ) et internationales ( TAS ) , définitives et inappliquées au Cameroun jusqu'à ce jour sur toutes les élections à la FECAFOOT après le départ du Comité de Normalisation des Grands Profs de Droit, Ceux qui ont nommés les membres du comité de normalisation de la FECAFOOT peuvent ils nous dire officiellement s'ils trouvent que ce comité de normalisation de la FECAFOOT a bien ou mal travaillé ? Aucun Camerounais qui suit le football de son pays n'ignore également pas que l'actuel sélectionneur du Cameroun n'était pas sur la short-liste au moment de son recrutement au Cameroun , la mafia l'a installée à la tête des Lions , il est champion d'Afrique en titre , c'est très bien pour tout le monde, s'il a des envies d'ailleurs , cela est légitime et c'est son droit …

A titre personnel , les déclarations de l'actuel sélectionneur du Cameroun sur le Brusselsgate de Mars 2017 ne m’apprennent rien sur les problèmes managériaux des lions indomptables et du football Camerounais qui datent des années 1980...

Les ennemis nationaux et internationaux du progrès et du développement du Cameroun, les adversaires et les ennemis de la professionnalisation du sport Camerounais en général et du football en particulier bloquent toutes nos initiatives et celles des autres Camerounais.

Pour ceux-là, si les choses changent ou bougent dans l'autre direction , ils perdront sûrement leurs places,leurs pouvoirs,leurs avantages et positions dominantes …

Nous restons très confiants et très positifs car un jour viendra où tout changera dans le sport et le football Camerounais , il y a quelques mois , personne ne pouvait imaginer ou même penser un départ catastrophique du très puissant président de la FIFA ou des changements à la tête de la CAF (Président sortant battu aux élections, démission de son SG )...

TIME WILL TELL !

Paris , le 4 Avril 2017

