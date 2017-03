   BELGIQUE-MUSIQUE: LA PREMIÈRE PROMOTION DE "WILLY MIX ACADEMIE" EN FÊTE LE 1ER AVRIL 2017 AU BIRMINGHAM PALACE A BRUXELLES AVEC L'ARTISTE MR LEO :: BELGIUM

BELGIQUE-MUSIQUE: LA PREMIÈRE PROMOTION DE "WILLY MIX ACADEMIE" EN FÊTE LE 1ER AVRIL 2017 AU BIRMINGHAM PALACE A BRUXELLES AVEC L'ARTISTE MR LEO : Grande première au royaume de Belgique, la capitale Européenne. Après 5 mois acharné pour apprendre à mixer de la musique sur des platines, apprendre les valeurs culturelles et surtout l'humilité et le savoir faire en société et l'exigence de la clientèle, la toute première promotion de "WILLY MIX ACADEMIE" sera à l'honneur au Birmingham Palace de Bruxelles le 1er avril 2017 entourée de leur amis, famille, question de recevoir leur parchemin de fin de formation. Une initiative louable pour ce géant des platines qu'est Willy MIX, qui ne passe plus inaperçu sur YouTube et auprès des artistes. Ce sera l'occasion pour les jeunes Disck Jockey de montrer de quoi ils sont capables.

#WillyMix Et pour mieux faire la fête, l'artiste "Mr Léo" fera le déplacement depuis le Cameroun pour la circonstance comme nous explique dans cette vidéo Brice NANA, l'un des promotionnaire de "WILLY MIX ACADÉMIE"

CONTACT ET RESA: +32465764883; +32466077528