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© Camer.be : Oswald Hermann à Liège
- 03 Jun 2026 00:00:30
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Live, Danemark Vs RD Congo: vivez le match des Léopards en direct :: CONGO DEMOCRATIC
Danemark 20:00 RD Congo
Coup d’envoi 3 juin 2026, 20:00
Match amical - Liège
Stade Maurice Dufrasne
Commentaires rédigés par Oswald Hermann (Camer.be)
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|Mesdames, messieurs bonjour et bienvenue sur le site de référence www.camer.be, pour vivre avec nous un match d'exception entre la RD Congo et le Danemark. La sélection africaine un évènement planétaire, la coupe du monde de football qui démarre dans quelques jours. Le prestigieux tournoi mettra aux prises 48 équipes au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
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|Le Danemark, 20ème nation au dernier ranking Fifa, an est privé du mondial suite à son élimination au bout du suspens lors des barrages face à la Tchéquie.
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|La RD Congo s'est qualifiée pour le mondial américain après 52 ans d'absence sur la scène.
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|La fête s'annonce grandiose à Liège avec du beau monde. Pour ce moment de communion entre la diaspora et les Léopards, les organisateurs de la rencontre ont décidé d'offrir un show mémorable au public de Sclessin.
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|En levée de rideau ce soir à Liège, le public assistera à une prestation de l'artiste Naza, un grand nom du rap français. Naza, rappelons le, a des origines congolaises.
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|La légende FARA va prester à la mi-temps pour le grand bonheur de plus de 18 000 spectateurs.
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|En plus des forces de l’ordre, une centaine d'agents de sécurité privée sont mobilisés ainsi que plusieurs dizaines de personnels d’accueil et d’orientation afin d’accompagner les spectateurs, fluidifier les accès et garantir une expérience optimale pour tous les publics présents au stade.
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Gédéon Kalulu pourrait honorer sa 28e cape face au Danemark. Le latéral droit des Léopords qui revient de blessure est une pièce importante de la sélection de Desabre.
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|Les Léopards affronteront ensuite le Chili le 9 juin, près de Marbella en Espagne, avant de traverser l'Atlantique pour s'installer dans leur camp de base américain à Houston.
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|Pour son entrée en lice au Mondial dans le Groupe K, la RDC aura affaire au Portugal le 17 juin, soit un sérieux client d'entrée, considéré comme l'un des grands favoris au sacre.
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