Camer.be
Live, Danemark Vs RD Congo: vivez le match des Léopards en direct
RD CONGO :: SPORT

Live, Danemark Vs RD Congo: vivez le match des Léopards en direct :: CONGO DEMOCRATIC

Danemark 20:00 RD Congo
Coup d’envoi 3 juin 2026, 20:00
Match amical - Liège 
Stade Maurice Dufrasne

Commentaires rédigés par Oswald Hermann (Camer.be)

00'   Mesdames, messieurs bonjour et bienvenue sur le site de référence www.camer.be, pour vivre avec nous un match d'exception entre la RD Congo et le Danemark. La sélection africaine un évènement planétaire, la coupe du monde de football qui démarre dans quelques jours. Le prestigieux tournoi mettra aux prises 48 équipes au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
00'   Le Danemark, 20ème nation au dernier ranking Fifa, an est privé du mondial suite à son élimination au bout du suspens lors des barrages face à la Tchéquie.
00'   La RD Congo s'est qualifiée pour le mondial américain après 52 ans d'absence sur la scène.
00'   La fête s'annonce grandiose à Liège avec du beau monde. Pour ce moment de communion entre la diaspora et les Léopards, les organisateurs de la rencontre ont décidé d'offrir un show mémorable au public de Sclessin.
00'   En levée de rideau ce soir à Liège, le public assistera à une prestation de l'artiste Naza, un grand nom du rap français. Naza, rappelons le, a des origines congolaises.
00'   La légende FARA va prester à la mi-temps pour le grand bonheur de plus de 18 000 spectateurs. 
00'   En plus des forces de l’ordre, une centaine d'agents de sécurité privée sont mobilisés ainsi que plusieurs dizaines de personnels d’accueil et d’orientation afin d’accompagner les spectateurs, fluidifier les accès et garantir une expérience optimale pour tous les publics présents au stade. 
00'  

Gédéon Kalulu pourrait honorer sa 28e cape face au Danemark. Le latéral droit des Léopords qui revient de blessure est une pièce importante de la sélection de Desabre.
00'   Les Léopards affronteront ensuite le Chili le 9 juin, près de Marbella en Espagne, avant de traverser l'Atlantique pour s'installer dans leur camp de base américain à Houston. 
00'   Pour son entrée en lice au Mondial dans le Groupe K, la RDC aura affaire au Portugal le 17 juin, soit un sérieux client d'entrée, considéré comme l'un des grands favoris au sacre.
00'  
00'    
00'    
00'    
00'    
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Live, Danemark Vs RD Congo: vivez le match des Léopards en direct
Danemark Vs DR Congo:  hommage aux Léopards passés par la Belgique
CM, RD Congo, J-11: Revoilà les Léopards ! Ils sont 26
CM, J-12, RD Congo: Les léopards au boulot à Liège, pour l'histoire
Irlande : Shamrock Rovers et Saint Patrick’s FC, le duel au sommet
Crystal Palace et Rayo Vallecano un rendez-vous avec l’histoire
PSG en quête d’histoire, l’Afrique en pleine ascension : analyse d’Hervé Mathoux
Premier League : Manchester City termine sa saison face à Aston Villa
Finale Ligue Europa : Freiburg affronte Aston Villa
Copa Libertadores : Penarol Montevideo accueille Corinthians
Pourquoi le beach-volley s’est imposé non comme une version allégée, mais comme un sport à part
Los Angeles: Retour foudroyant de Francis Ngannou avec un KO au premier round en MMA
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:32
Crânes humains à Tsinga : l’horreur dans l’église

Crânes humains à Tsinga : l’horreur dans l’église
00:39
100 000 F CFA : le prix auquel un militaire a accepté de participer à un meurtre

100 000 F CFA : le prix auquel un militaire a accepté de participer à un meurtre
00:05
Biya renouvelle le CSM après 6 ans de paralysie mais la justice attendra encore

Biya renouvelle le CSM après 6 ans de paralysie mais la justice attendra encore
00:00
Live, Danemark Vs RD Congo: vivez le match des Léopards en direct

Live, Danemark Vs RD Congo: vivez le match des Léopards en direct
20:12
Fally Ipupa : Kinshasa lui fait une entrée de roi

Fally Ipupa : Kinshasa lui fait une entrée de roi

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo