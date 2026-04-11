Camer.be
Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG) :: CAMEROON

Au Cameroun dans la région du Littoral, le département de la Sanaga Maritime est une zone où cette boisson est bien faite. Dans l'arrondissement de Nyanon chez les Bisso'o, la qualité est très appréciée.

Après avoir abattu les palmiers différentes espèces dattier, palmier à huile et raphia, la tête du palmier est bien aménagée pour recevoir le bidon qui recueillera la sève.

Quelques jours passés au sol, le vigneron prépare la tête du palmier. Le vigneron y introduit une écorce appelée YHOUM. 

La sève qui coule de la tête du palmier abattu est recueillie pendant deux à trois semaines appelé MILOCK, le bidon étant bien positionné, couvert de feuilles  fraîches avec une technique bien articulée. L'écorce et la sève se fermentent durant des heures pour donner un excellent liquide alcoolique.

Tête d'un palmier

Naturel sans aucun autre produit, le vigneron passe très tôt le matin et dans l'après-midi pour récolter la quantité du jus produit.

Comme tout travail, la production de vin de palme est une activité génératrice de revenus pour plusieurs familles. Dans d'autres familles, l'activité nourrit bien son nom. Le vin est bu du matin jusqu'au soir par des clients qui viennent de partout. Il se vend dans les maisons personnelles et les lieux publics.

Dans chaque événement deuil, fête, dot, tout peut manquer sauf le vin blanc (MILOCK MI NKONG). Le plus grand besoin de nos jours est la conservation de ce précieux produit ; car après une journée, le vin perd son goût, parfois impossible de le vendre.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)
L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience.
Trafic d'ossements au Cameroun : deux suspects arrêtés à Baham avec des restes humains à 20 millions
Accident à Biteng : un camion-grumier écrase deux taxis, bilan lourd ce 10 avril
Huawei ICT Competition 2025-2026 : trois étudiants camerounais décrochent leur ticket pour la finale
Masculinicide à Bafoussam : un mari poignardé par son épouse après une dispute conjugale
Vin frelaté à Yaoundé : un producteur clandestin démasqué par la Gendarmerie
la surveillance cybernétique piège un enseignant sur Facebook
Vendredi en noir interdit au Cameroun : le préfet du Wouri stoppe Stand Up for Cameroon
Véhicules non immatriculés au Cameroun : l'Est déclare la guerre sur ses routes
Ghana : visa gratuit pour tous les Africains dès le 25 mai 2026
Mobile money au Cameroun : quand le paiement digital devient une arme de séquestration
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:29
Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)

Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)
10:22
Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale

Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale
09:38
L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience.

L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience.
08:29
Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé

Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé
04:18
Alternance en Afrique : Fomunyoh compare le Malawi et le Bénin au Cameroun de Biya

Alternance en Afrique : Fomunyoh compare le Malawi et le Bénin au Cameroun de Biya

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo