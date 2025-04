La dépouille du patriarche Joseph Owona Kono est arrivée au Cameroun :: CAMEROON

(Yaoundé- Cameroun)- La dépouille de Joseph Owona Kono, ancien député et figure emblématique de la politique au Cameroun, est arrivée au pays le mercredi 9 avril 2025, après un voyage depuis Marseille, où il est décédé le 14 mars 2025 à l'âge de 71 ans.

Le patriarche, dont la carrière aura marqué l’histoire du pays, a été accueilli à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen par sa famille, ses proches et plusieurs autres personnalités dans une ambiance solennelle et pleine d'émotion.

Joseph Owona Kono, connu pour son engagement à la tête d’Afruibana (l’association des producteurs africains de bananes et autres fruits), mais aussi pour son rôle de leadership au sein de l’Assemblée parlementaire de l’Oceap et de la co-présidence de l’Assemblée parlementaire paritaire OEACP-UE, laisse un héritage exceptionnel. Ancien président du conseil d’administration de la Socapalm et premier major de l’École de journalisme du Cameroun, il a également été un chef traditionnel respecté, à la tête du groupement Mvog Manga 2.

Sa carrière exemplaire s’est enrichie de son engagement envers la foi, ainsi que de son implication dans l’éducation et les affaires publiques. Ancien élève du séminaire d’Akono et de l’école St Joseph de Mvolye, il était une figure respectée dans plusieurs secteurs, notamment la politique, les affaires et la culture.

Le ministre des Relations Extérieures, Lejeune Mbella Mbella, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, ont rendu hommage à cet homme d’État au sein du corps diplomatique. Ils ont été présents jusqu'à tard dans la nuit à l’aéroport pour l’accueil de sa dépouille. Parmi les personnalités présentes, on notait la présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, et du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, entre autres.

Ce retour de la dépouille de Joseph Owona Kono au Cameroun témoigne de l’impact profond de sa vie et de son travail au sein de la nation. La population et les autorités camerounaises saluent la mémoire de ce patriarche dont le parcours de vie a contribué à façonner l’histoire du pays. Les hommages continuent de pleuvoir, soulignant la grande perte qu’il représente pour le Cameroun.