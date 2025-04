CAMEROUN :: Sam Séverin Ango Annonce la Création du CERBY, Cercle de Soutien à Paul Biya :: CAMEROON

Le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango a annoncé le 30 mars sur BNEWS1 la création du Cercle de Soutien à Paul Biya (CERBY). Ancien porte-parole des candidats Akere Muna et Frankline Ndifor à l'élection présidentielle de 2018, et membre du RDPC depuis 2023, il affirme vouloir promouvoir la stabilité et la paix sociale à l'approche de la présidentielle de 2025.

Une Initiative pour la Stabilité Politique

Selon Sam Séverin Ango, le CERBY repose sur des valeurs fondamentales telles que le respect de l'État, la lutte contre les discours haineux et la bonne gouvernance. L'objectif principal du mouvement est de rassembler les acteurs politiques, économiques et culturels autour d'une vision commune pour assurer un climat politique apaisé.

Un Lancement Officiel dans la Lekié

Le lancement du CERBY est prévu dans la Lekié, région considérée comme un bastion du Renouveau. Des campagnes de communication et des actions d'aide aux populations rurales font partie des activités envisagées.

Henri Eyebe Ayissi, Président d’Honneur

Par ailleurs, le ministre Henri Eyebe Ayissi a été proposé comme président d'honneur du mouvement. Un choix qui pourrait renforcer la légitimité du CERBY et favoriser l'adhésion de nouvelles personnalités.

Un Impact sur la Scène Politique Camerounaise

Avec la création de ce mouvement, Sam Séverin Ango entend peser dans le débat pré-électoral. L'annonce du CERBY suscite déjà des réactions, notamment sur la pertinence de ce cercle dans le paysage politique actuel.