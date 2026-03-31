CAMEROUN :: An 41 du Rdpc à Bangou:Le village électoral salue la désignation de Théodore Datouo au perchoir :: CAMEROON

La Place des Fêtes de Bangou a connu une mobilisation spéciale à l’occasion de la célébration de l’an 41 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Et aussi, la célébration anticipée du positionnement d’un fils du coin à la présidence de l’Assemblée Nationale.

Les militants et cadres du parti des flambeaux ardents venus de Bagam, Bahouan, Bâtie, Baham, Bapa, Badengkop, Balembo, Bamendjou Bameka et autres ont, non seulement, apprécié la vitalité et le leadership du Rdpc sur la scène politique nationale et internationale, mais ils ont célébré et remercie, leur président national et président de la République, Paul Biya pour avoir permis à l’un des leurs, le très Hon Théodore Datouo d’occuper depuis le 17 mars 2026, le poste de président de l’assemblée nationale du Cameroun. Didier Kamdem, président de la section Rdpc Hauts-plateaux centre à Baham salue cette promotion et réaffirme le solidité du mariage entre le Rdpc et le département des Hauts-Plateaux. Après l’allocution de clôture prononcée par Didier Kamdem, une marche de soutien à Paul Biya sur le Boulevard Rosette Mboutchouang Mengono, défunt maire de la commune de Bangou et belle-mère du chef de l’Etat.

Dans le cadre de cette célébration, le Pr Émile Kenmogne, élite Rdpc du coin, a conduit un séminaire pour édifier les militants du Rdpc engagés à consolider le leadership du Rdpc et de Paul Biya dans le département des Hauts-plateaux. Bernard Fongang, Pierre Nekam, Didier Kamdem, Emmanuel Nzete, Pr Justine Diffo et autres têtes fortes du parti de Paul Biya ont témoigné que cette reconnaissance du militantisme et de la loyauté de Théodore Datouo les galvanise et les motive à davantage travailler pour l’homme du 06 novembre 1982. Ils croient que, malgré le poids de l’âge, Paul Biya, 93 ans, reste un leader visionnaire qui peut tracer le sillon pour la paix, l’unité nationale et la cohésion nationale . Aucun orateur ne l’a officiellement affirmé, mais il se dit, dans les milieux proches du sérail que le positionnement de Théodore Datouo tient de sa proximité avec Rosette Mboutchouang Mengono, défunte belle-mère du chef de l’Etat et maire de la commune de Bangou de 2007 jusqu’à son décès en 2014.

Autre discours informelle, le positionnement de Théodore Datouo viserait à contrer l’opposition radicale incarnée par le Pr Maurice Kamto, président nationale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) et originaire du groupement Baham dans le département des Hauts-plateaux.Ce qui augure que les prochaines élections législatives et municipales s’annoncent très tendues dans cette circonscription !

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp